Táňa Vilhelmová přiznala, že žárlí méně než její partner Vojta Dyk

"Žárlím míň, než je v Česku normální," přiznala Vilhelmová v Show Jana Krause a dodala, že její přítel Vojta Dyk dokáže naopak žárlit i na její partnery ve filmu. Na premiéru filmu Všiváci prý přišli tak pozdě, aby už Vojta neviděl žádnou ze scén, které by mohly jeho žárlivost vyprovokovat.

Jana Krause ovšem nejvíce překvapilo sdělení, že Vilhelmová nikdy nebyla Dykovou velkou fanynkou a že má jiné idoly. Po dlouhém přemlouvání odtajnila, že to jsou třeba Dalajláma nebo Václav Havel.

"Tak je zase dobré vědět, že u vás věk nehraje roli. Vy jste i nahoru i dolů, vám je to jedno. Ale to vám řeknu, že na život je lepší Dyk než Dalajláma," komentoval to Kraus.

S Vojtou Dykem má Vilhelmová třetího syna Aloise, kterému je rok. Kromě toho má devítiletého Františka a šestiletého Cyrila z manželství s producentem Pavlem Čechákem.

V Show Jana Krause prohlásila, že holčička zatím v plánu není. „Já jsem teď úplně spokojená, má kapacita je plná,“ řekla.

Kromě herečky Vilhelmové si Jan Kraus do svého pořadu pozval muzikanta Michala Dvořáka ze skupiny Lucie a chirurga Zdeňka Kršku.