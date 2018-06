Vojta Dyk se stal otcem, Vilhelmová porodila syna Aloise

Do českého showbyznysu přibylo dítě, které má díky genům našlápnuto k hvězdné kariéře. Herečce Tatianě Vilhelmové se v neděli narodil kluk a dostal jméno Alois. Redakci iDNES.cz to potvrdily dva zdroje z okolí herečky. Otcem dítěte je její partner Vojta Dyk, pro něhož je to první potomek.