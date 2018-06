Táňa tají porod kvůli horoskopům

11:59 , aktualizováno 11:59

Tatiana Vilhelmová jen září. Už se těší, až se jí narodí miminko. Pravděpodobný datum porodu přísně tají a ani nechce předem vědět, jestli to bude chlapeček nebo holčička. "Když se mě lidé ptají, co to bude, tak opravdu nevím, a ani to nechci předem vědět. Ať je hlavně zdravé. Pak si vyberu z těch jmen, která také tajím, to nejmilejší," říká herečka.