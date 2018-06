Táňa Šedivá se v Ženevě stala z modelky houslistkou

"Byla jsem na autosalonu v Ženevě, kde jsem měla jen stát u auta. Ale vymysleli si na mě takovou příjemnou akci, kdy jsem musela předstírat hru na housle, na které jsem v životě nehrála. Během představení nových ekologických vozů jsem dokonce měla koncert," směje se Táňa a zároveň dodává, že ve skutečnosti byla hudba puštěná z reproduktorů.

I když modelka dostávala veškeré instrukce v italštině, které vůbec nerozumí, s neobvyklou situací si nakonec poradila. "Všechno mi vysvětlovali v italštině, což byl pro mě velký problém, protože italsky neumím ani slovo. Ale dopadlo to dobře, všichni si mysleli, že hraju naživo, a byla to velmi příjemná zkušenost. Po show mi dokonce začali říkat Vanessa Mae," usmívá se Táňa.

Svojí vysokou a štíhlou postavou okouzlila Táňa mnohé už v soutěži Miss České republiky. Jak sama říká, za krásné křivky zatím bojovat nemusí. "Přiznám se, že se v kondici moc neudržuju. Občas se snažím trochu cvičit, občas se trochu zdravěji stravuju, ale moc dlouho mi to většinou nevydrží. Zatím mám dobrý metabolismus," tvrdí. Přestože je se svojí postavou spokojená, podstoupila plastickou operaci prsou. "Prsa byla můj celoživotní sen, udělala jsem to jen kvůli sobě a své spokojenosti. Žádné další zásahy ale neplánuju," říká Táňa.

Stejně jako řada dalších českých modelek má i Táňa herecké ambice. Na vysněnou roli zatím stále čeká. "Dokud to půjde, chci se věnovat modelingu. Jednou bych ale chtěla zkusit herectví, i když se přiznám, že jsem pro to zatím nic neudělala. Chtěla bych do filmu nebo se dostat do nějakého seriálu," přeje si Táňa. Přestože zatím žádnou seriálovou nabídku nedostala, má už nyní jasno, kdo by měl být před kamerami jejím partnerem. "Určitě Vojta Dyk. Je vysoký a myslím, že by nám to spolu slušelo," dodala modelka se smíchem.