Táňa Kuchařová se na formuli 1 setkala se Schumacherem

Na prestižních závodech byla Kuchařová VIP hostem a její milou úlohou bylo podpořit stáj Ferrari v čele s Felipem Massou nebo bývalým nejlepším pilotem F1 Michaelem Shumacherem. Účastnila se i kvalifikace jezdců, která proběhla den před velkým finálovým závodem. Tým Ferrari ji provedl svou stájí při samotném napínavém závodu a samozřejmě došlo i na setkání s Felipem Massou nebo Michaelem Shumacherem.

"Je pro nás čest, že náš tým přiletěla Taťána podpořit," nechal se slyšet vedoucí stáje Ferrari. A jaký zážitek ze závodů měla samotná Taťána? "I když autům příliš neholduji, byl to pro mě zážitek a adrenalin. Nebylo to poprvé, co jsem se podobné akce účastnila, naposledy to bylo při závodu v Monaku, odkud se také s Michaelem známe," prozradila topmodelka.

Topmodelka se po celou dobu těšila velkému zájmu novinářů a také se objevila v přímém přenosu televize, která celý závod celosvětově vysílala. Naši českou Miss World tak vidělo v přímém přenosu více nez dvě stě milionů lidí. Ferrari a Maserati, jejichž je topmodelka celosvětovou tváří, jsou sesterské společnosti.