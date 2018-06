Táňa: Konečně tady pro něco jsem

Táňa žije se svým manželem na pražském Žižkově a k rodičům to má daleko - matka bydlí v JAR a otec na Ukrajině. Její dovskou scénu je Dejvické divadlo. Hraje hlavní roli ve filmu Štěstí, který jde do kin příští týden.

Co je na těhotenství nejhezčí

Nepočítala jsem s emocemi, které se ve mně najednou objevily. Takové čisté, mateřské a ženské. Někdy mě sice zamrzí, že už nic nebude jako dřív nebo že mám o deset kilo navíc, ale základní pocit je tenhle: Konečně tady pro něco jsem.

Co už nebude jako dřív

Asi se nezbaví odpovědnosti a strachu. Ten cítím od chíle, kdy jsem se dozvěděla, že čekáme miminko. Ráno se probudím, ostatní spí, ale já si říkám: Tak klidně už nikdy spát nebudu. Vždycky se budu strachovat a přemýšlet o dítěti a tatínkovi.

Jaký by byl Pavel herec

Výborný. Při natáčení filmu Štěstí jsme mu říkali Kamenná tlama, protože když jedná s lidmi, vůbec nepoužívá mimiku. Což je výborný. Skvěle by diváky mátl při detektivkách - je vrah, nebo ne?

Zážitek z naší cesty do JAR

Žije tam moje maminka, takže aejvětší událost byla, když jsme k ní první večer přijeli do Pretorie a oznámili to překvápko. Že bude babička.

Kdy zase začnu hrát

Nikomu jsem nic neslíbila, uvidím. Všichni mě děsí, že nebudu stíhat, ale překvapivě se mi už strašně stýská. Nejvíc po divadle, ale Pavel připravuje film, a když poslouchám, jak telefonuje hercům, tak i po tomhle.

Můj strach z recenzí

Spíš mám nervy z toho, aby byl film navštěvovaný. Na film Štěstí už jsem slyšela kladné ohlasy po novinářské projekci a ty mě nakoply, ale důležitější je, aby se líbil lidem.

Jakou muziku pouštím dítěti

U porodu si můžeme pustit jakoukoli a Aňa Geislerová mi dala esoterickou hudbu s harfou. Ale já pouštím převážně klasiku - Pavel hraje na klavír a dostal k narozeninám Rachmaninova, tak jsem mu ho ukradla.

Herec, kterého obdivuju

Baví mě pozorovat při práci třeba Davida Novotného z Dejvického divadla, který na každou situaci vymyslí lehkou rukou sto variant. A z cizích odbivuju Seana Penna.

Pavel Čechák

Narodil se 9. července 1977, dokončuje studium produkce na FAMU. Zároveň pracuje - právě on dělal produkčního k filmu Štěstí a při natáčení se seznámil s Tatianou. Má dvojče - bratra, se kterým si zahrál jedinou postavu ve filmu Žralok v hlavě. Dvacet let už hraje na klavír.

Jak Táňu změnilo těhotenství

Dost. Určitě je odpovědnější. A oba si najednou hrozně ceníme, když můžeme být spolu sami, jen s tím budoucím miminkem.

Jak bych obstál na mateřské dovolené

Až se miminko narodí a Táňa s ním zůstane sama doma, tak mě to bude mrzet. Ale neumím si představit, že by to bylo naopak.

Proč jsem studoval FAMU

Možná proto, že jsou moji strejda s tetou střihači, a tak jsem byl několikrát na natáčení. Připadalo mi to zajímavé. Strejda dělal všechny filmy se Zuzanou Zemanovou, a v některých hrála i Táňa, ale to jsme se ještě neznali.

Kdy jsem si ji oblíbil

Že to je skvělá holka, to mi došlo, jakmile jsme se potkali na natáčení filmu Štěstí. Před dvěma lety. I když jsme pak byly dlouho jenom přátelé.

Jaké je pracovat s přítelkyní

Naštěstí krásné. Vím, že to nemusí být jednoduché, ale nám to vycházelo. I když my při natáčení nejsme ve kdovíjakém kontaktu... Já, jako produkční, jen ráno řeknu hercům, kdy mají nastoupit do auta, aby je odvezlo na plac, a večer zařídím odvoz do hotelu.

Jaký je život ve stínu herečky

Když jdeme někam na mejdan, tak tam většinu lidí znám, nevšímají si jen Táni. A mně je rozhodně příjemnější být ve stínu než před foťáky.

Můj oblíbený film s Táňou

Štěstí. Doopravdy. Viděl jsme ho na novinářské projekci a došlo mi, že je skvělej. Minimálně v rámci českých filmů unikátní.

Jméno pro naše dítě

Máme několik variant, ale je to tajemství. Neřekli jsme to nikomu. Jsou to převážně tradiční česká jména, i když nejsou úplně obvyklá. A my ani nevíme, jestli to bude kluk, nebo holka.

Na čem teď pracuju

Na Účastníci zájezdu podle Michala Viewegha. Premiéra se chystá na duben a bude tam hrát Eva Holubová, Pavel Liška nebo Pavel Krobot.