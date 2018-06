Klusová: Chtěla jsem hodně dětí, ale netušila jsem, že to bude tak brzy

„Já jsem ze čtyř dětí a celoživotně jsme vnímala rodinu jako důležitý přístav, milovala jsem ten ruch u velkého stolu, tu naši sourozeneckou partu. Takže někdy v patnácti jsme věděla, že chci mít jednou hodně dětí, ale rozhodně jsem si ve dvaceti nepředstavovala, že už ve třiceti budu mít tři,“ řekla Tamara Klusová.

Dceru Josefínu, která se narodila v roce 2013, prý vědomě počali večer po zasnoubení.

„Když jsem se druhý den vzbudila, věděla jsem, že se to podařilo, že to dítě přichází mezi nás. A pak nám úplně převrátilo život a ve mně to vzbudilo silný pocit, že jsem tady správně, že přivést na svět nový život nepředčí žádný úspěch v osobním životě. Je to pro mě zázrak. Boží zázrak,“ říká nastávající maminka.

Syn Alfréd přišel na svět loni v létě a Tamara znovu otěhotněla půl roku po porodu. Byl to však záměr.

„Tady jsme se rozmýšleli: uděláme to teď, aby si ty děti byly věkově nablízku jako jedna smečka, nebo si toho benjamínka uděláme až za několik let? Ale pak jsme si řekli, že nebudeme čekat. Mysleli jsme sice, že není moc reálné otěhotnět takhle záhy, když žena ještě plně kojí. No, teď už vím, že to možné je. Moje tělo to dokáže, ale zároveň si toho vážím a vnímám to jako požehnání,“ prohlásila.

Zpěvák Tomáš Klus si podle manželky otcovství a více dětí užívá také proto, že vyrůstal jako jedináček.

„Je hrozně hezké pozorovat ten jeho vývoj. Jsem šťastná, že první dítě byla holčička, pro chlapa je dcera krásná životní kotva a Josefína vzbudila v Tomášovi obrovskou otcovskou lásku a zodpovědnost za dětský život. A protože je Tomáš jedináček, respektive měl mladší sestřičku, o kterou v dětství tragicky přišel, tak si myslím, že i on v tom teď spatřuje naplnění - že má svoji vlastní rodinu a že není sám,“ řekla Tamara Klusová pro Magazín DNES.

