Mám pocit, že na nás někde ještě jedno dítě čeká, říká Tamara Klusová

„S tou písničkou je to stejný jako jsme říkali, že nepůjdeme do třetího dítěte. A taky ho máme,“ prohlásila dobře naladěná manželka zpěváka.



Písnička A pak vznikla prý spontánně a mapuje vztah, který spolu dvojice už dlouhých pět let prožívá. "Mě ta písnička oslovila, zasáhla a cítila jsem, že to takhle má být. Je v tom taková naděje a tu já mám ráda, takže jsem řekla jo,“ vysvětlila, proč společná práce přišla až teď.

Jestli se něco ve vztahu s Tomášem pro Tamaru změnilo? Denně prý přichází nové věci a výzvy, co je potřeba společně zdolávat. „Myslím, že nějaká změna přichází každý den. Ale nesmírně si vážím toho, že spolu dokážeme komunikovat a pořád stejně dobře jako na začátku. A že ta láska je pořád stejně velká, jako když jsme se poznali,“ prohlásila Tamara.

Příchod dětí manželka zpěváka bere jako etapu, kdy se stala dospělejší a začala vnímat život trošku jinak. Dřív lpěla víc na tom, aby byli spolu. Nyní to má tak, že je super se loučit a vítat. „Vyhovuje mi to v tomto vztahu. A to si nemyslím, že by mi v předchozích vztazích vyhovovalo,“ přiznala.

Momentálně si manželé užívají klid a přírodu. Přestěhovali se totiž do vysněného domu za Prahou. „Musím štípat dříví, když je Tomáš 14 dní na Slovensku. Musím se o nás postarat v těch divočejších podmínkách, ale pro ten vztah to nic moc nezměnilo. My si vystačíme v jakémkoliv prostoru,“ říká.

Tamara Klusová

Největším pomocníkem je nyní pro Tamaru její maminka, která k ní dorazí, když je Tomáš na turné. Bez ní si to prý úplně nedokáže představit. Navíc mají alespoň čas užít si jedna druhou. I přesto všechno si matka tří dětí dokáže představit, že by se rodina ještě někdy rozrostla.



„Když jsem byla těhotná s Jenovéfou, tak jsem říkala, že končím. Tři děti jsou skvělé! Vejdou se do jednoho auta, je to praktický. Jenže teď mám pocit, že na nás prostě někde ještě jedno čeká,“ přiznala a dodala, že času je na to dost a klidně si s Tomášem počkají ještě pět let.

Tamara prozradila, že s výběrem jména pro nejmladšího potomka pomáhala nejstarší dcera Josefína. „Zasáhla do toho, no. My jsme chtěli Ester po mojí sestře. Ale Josefínka mi řekla, že už jednu Ester miluju a že chce, aby její sestra měla své vlastní jméno. To je velmi silný argument, takže jsme přišli s Jenovéfou a ona nám to požehnala,“ dodala Tamara Klusová.