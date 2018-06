Talmanová se zastala Paroubkové, média prý byla nefér k její dceři

Lucie Talmanová z ODS má pochopení pro předsedu ČSSD Jiřího Paroubka a jeho ženu, kteří jsou podle ní neprávem kritizováni médii za to, že oblékají dceru do značkového oblečení. "Nepotěšilo mě, že tomu média věnují tolik pozornosti, přišlo mi to nefér zejména k tomu malému miminku," řekla Talmanová v talk show Zdeňka Šarapatky Na rovinu.

Reagovala tak na skandál, který vzbudily desetitisícové botičky od Diora, jež měla Margarita Paroubková na svém křtu. Poté, co se kritika drahých botiček objevila v médiích, vydala Petra Paroubková prohlášení, v němž zdůrazňuje, že je dostala její dcera darem od kmotry (viz článek o prohlášení Petry Paroubkové).

Lucie Talmanová, která má s předsedou ODS Mirkem Topolánkem syna Nicolase, si myslí, že by na děti politiků neměl být brán dvojí metr a neměly by být vystaveny takové pozornosti.

Talmanová v rozhovoru na televizi Public také odmítla mediální spekulace o své kandidatuře do Senátu na Kutnohorsku, jako o "politické trafice", kterou dostala proto, že by v Praze neuspěla (viz předchozí článek o její kandidatuře).

V pořadu se místopředsedkyně Sněmovny nebála ani ukázat do řad ČSSD, aby označila největšího sprosťáka Sněmovny. "I když je lékařem, na jeho slovník se hodnocení sprosťák dokonale hodí," prohlásila v rozhovoru, jehož celou verzi uvede televize Public v pondělí. Konkrétně politika nejmenovala, ale její popis nejvíce odpovídá Davidu Rathovi.