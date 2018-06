TALK MARATON: Xaverovi už na konci docházely síly

TALK MARATON - DEN DRUHÝ

Únava byla na Xaverovi znát i na konci jeho pokusu. Při pokládání otázek mluvil klidně a tiše. Bylo vidět, že se na mluvené slovo musel víc soustředit. "Bylo těžké poslouchat, co hosté odpovídají," řekl iDNES.cz po skončení maratonu.

Ve společnosti Sáry Saudkové a Josefa Laufera, kteří prošli výslechem v úterý dopoledne, se ale cítil uvolněně. Posledními zpovídanými byli herec Alexej Pyško a producent Michal Kocourek.

Mezi dalšími hosty Luboše Xavera Veselého se dopoledne objevila také zpěvačka Iveta Bartošová. V Divadle Palace otevřeně promluvila o problémech, kterým v uplynulých měsících čelila. "Na půl roku jsem se úplně izolovala od okolního světa, trpěla jsem sociální fobií. Bála jsem se nejen novinářů, ale lidí všeobecně," přiznala. "Bylo to pro mě nesnesitelné období - bála jsem se vyjít ven, vysypat koš nebo si dojít do obchodu," dodala s tím, že ji do normálního života vrátili až přátelé.

Xaverův Talk maraton navštívily desítky hostů, slabší chvilky si moderátor vytrpěl nad ránem, kdy se dostavila únava a hrozilo, že organizátoři čtyřiadvacetihodinovou talk show odpískají. "Kolem druhé hodiny to nevypadalo dobře, Xaver už byl hodně unavený, ale naštěstí to přemohl," řekl iDNES.cz produkční Zdeněk Novák, který byl od pondělka rovněž na nohou.

Xaverovi podle něj hodně pomohla návštěva Petra Zvěřiny a Filipa Trojovského z reality show VyVolení a Big Brother, kteří si s sebou přivedli posilu.

"Dorazil s nimi Pavel Novotný, takže to tady hodně žilo. Kluci ho pořádně nabudili, naštěstí," dodává moderátorův asistent. iDNES.cz dále prozradil, že se dostavily i lehčí zdravotní komplikace. "Z neustálého sezení se začala ozývat bolest nohou a zvažovali jsme, že by Xaver u rozhovoru chodil, ale jelikož by museli stát i hosté, nakonec jsme od této myšlenky ustoupili."

Vondráčková bodovala

Pokud jde o největší hvězdu Talk maratonu, tou byla Helena Vondráčková, která dorazila i s manželem Martinem Michalem.



Helena Vondráčková

"Nejvíce diváků přišlo právě na ně, zaplnili skoro celé hlediště," upřesnil produkční Novák. Očekávaným hostem byla rovněž zpěvačka Hanka Zagorová, která Xaverovi přinesla mísu ovoce - to proto, aby se pravidelně zásoboval vitaminy.

TALK MARATON - DEN PRVNÍ

Xaver se na svůj "velký den" výrazněji nepřipravoval. A to i přesto, že se mu u stolku v pražském Divadle Palace vystřídá 48 hostů. "Všechny hosty znám velmi dobře, takže si otázky nemusím připravovat. A se spánkem jsem to taky nepřeháněl - šel jsem spát kolem půlnoci a vstával před devátou, klasika. Pravdou ale je, že jsem teď tři dny nic nedělal a jen odpočíval," uvedl pro iDNES.cz moderátor.

Celý pokus o vytvoření oficiálního českého rekordu v moderování talk show probíhá pod přísným dohledem komisařů z agentury Dobrý den, kteří také stanovili pravidla maratonu. "Budu mít několik přestávek, ale velmi krátkých. Každou hodinu totiž musíme naplnit 55 minutami mluvení, zbylých pět je na odpočinek," vysvětlil Xaver a dodal: "Kdybych ale měl talk show, ve které by se i zpívalo, pak bych si mohl dopřát relativně delší pauzu," vysvětlil s tím, že obdobný program proběhl před čtyřmi lety v Kanadě.

Podíváme-li se do zákulisí maratonu, padají tu zajímavá čísla. "Celkem je připraveno 30 litrů tekutin, přičemž nejméně 7 litrů je vyčleněno výhradně pro Xavera," řekl iDNES.cz produkční Talk maratonu Zdeněk Novák. Ten se o moderátora stará jako o vlastní dítě. "Připravuji mu jídlo, nosím nápoje a nová trička - už se stačil šestkrát převléknout," dodal se smíchem.



Luboš Xaver Veselý si mění tričko, v křesle sedí Jana Bobošíková.

Pozvaní hosté byli disciplinovaní a přicházeli včas. Jedinou výjimkou v tomto směru byl v pondělí pouze zpěvák Sámer Issa, který se opozdil o osm minut. Na takto nečekané události však organizátoři myslí, a proto se v jedné hodině zpovídají dva hosté. "Kdyby ale nedorazil ani jeden z nich, na řadu by přišlo překvapení," uvedl dále produkční. Jaké, to však neprozradil.



Sámer Issa a fotograf Robert Vano, v pozadí komisař agentury Dobrý den

V hledišti pražského Divadla Palace se už prostřídaly desítky hostů. Před samotným divadlem se v odpoledních hodinách objevila i Petra Paroubková. Byla tu ale z jiného důvodu - u kadeřnice se připravovala na focení a rozhovor pro Magazín MF DNES.

Program a seznam hostů Talk maratonu:

19. 5. 2008

12:00

Jana Bobošíková, europoslankyně

Zbyněk Drda, vítěz SuperStar

13:00

Chantal Poullain, herečka

Jiří Mádl, herec

14:00

Antonín Panenka, fotbalová legenda

Valérie Zawadská, herečka

15:00

Samer Issa, zpěvák

Robert Vano, fotograf

16:00

Radek John, moderátor, spisovatel

Jaroslav Svěcený, houslový virtuos

17:00

Helena Vondráčková, zpěvačka

Martin Michal, producent, manažer

18:00

Osmany Laffita, módní návrhář

Ladislav Štaidl, hudebník, producent

19:00

Petr Janda, hudebník

Jan Saudek, fotograf

20:00

Michal David, zpěvák, skladatel

Dalibor Janda, zpěvák

21:00

Michal Pavlíček, hudebník

Diana Kobzanová, modelka, moderátorka

22:00

Jiří Adamec, režisér

Tomáš Verner, krasobruslař

23:00

Hana Zagorová, zpěvačka

MUDr. Miloš Táborský, kardiolog

20. 5. 2008

00:00

Josef Klíma, publicista, spisovatel

Marek Wollner, moderátor

01:00

Petr Novotný, bavič

Dr. Luboš Chaloupka, rektor UJAK

02:00

Bohumil Kulínský, sbormistr

Zdeněk Šarapatka, publicista

03:00

Jiří Pomeje, herec, producent

Milan Ruchař, fotomodel

04:00

Filip Trojovský, herec, moderátor

Petr Zvěřina, DJ

05:00

Eva Aichmajerová, moderátorka, herečka

Martin Baťha, soukromý detektiv

06:00

Václav Upír Krejčí, komik, spisovatel

Michal Šeda, cestovatel

07:00

Libor Bouček, moderátor

Stanislav Hložek, zpěvák

08:00

Jiří Paroubek, politik

Pavel Poulíček, sportovní novinář

09:00

Světlana Zárubová, moderátorka

Iveta Bartošová, zpěvačka

10:00

Sára Saudková, fotografka

Josef Laufer, zpěvák, showman

11:00

Alexej Pyško, herec

Michal Kocourek, producent