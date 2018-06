Je to neskutečné, říká po letech dcera Lennoxové o utonutí přítele

„Je to tak neskutečné, když se něco takového stane. Tak skutečné a tak neskutečné zároveň. Byl to někdo, s kým jsem mohla být celou dobu, byl to můj nejlepší přítel. Jeho rodina byla v podstatě moje rodina v New Yorku. A pak najednou nebyl. Je to úplně bizarní,“ řekla pro ES Magazine.

Dvojice se plavila na řece Hudson asi 120 kilometrů severně od New Yorku. Ani jeden z nich neměl záchrannou vestu a podle policie svou roli zřejmě sehrál i alkohol. K tragédii přispěl také velmi silný proud řeky. Když se jejich kajak převrátil, Tali zachránili lidé z kolem projíždějící lodi. Vyvázla bez zranění. Její partner se ale pohřešoval a po dvou dnech našli jeho tělo.

Tali Lennoxová vyjádřila svůj smutek na sociálních sítích ještě před oficiálním potvrzením, že nalezené tělo utonulého muže je Ian Jones.

„Mám zlomené srdce. Můj nejlepší přítel, spřízněná duše, můj partner v zločinu i kreativitě, láska a světlo mého života už není se mnou. Všechna láska, která mi byla adresována, mi dává sílu toto překonat. Vím, že by byl moc šťastný, že mě zachránili. Uctěme a oslavme tuto krásnou duši,“ napsala na Instagramu.

Její matka Annie Lennoxová v jednom z rozhovorů označila tragickou nehodu za strašnou.

„Bylo to hrozné. A myslím, že když něco takového zažijete, každý den jste vděčný za život. Myslím na lidi, kteří musí žít s takovou tragédií a ztrátou každý den a soucítím s nimi,“ řekla zpěvačka moderátorce Lorraine Kelly.

Tali Lennoxová a Ian Jones spolu žili dva roky. Kromě modelingu se společně věnovali také mladým lidem bez domova v New Yorku. Dcera zpěvačky Annie Lennoxové se po ukončení kariéry modelky začala věnovat malování.