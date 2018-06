Takovou radost nikomu neudělám, odmítá Pohlreich odchod z televize

Profesní krizi měl Pohlreich v průběhu natáčení třetí série. K náročné práci se připojily i jeho soukromé záležitosti, kdy se ukázalo, že má milenku a s náhlým mediálním tlakem najednou neuměl naložit. Nyní je vše jinak. "Na konci jsem toho měl plné zuby, ta série se točí ve složitých podmínkách a tentokrát se hodně cestovalo, ale on se člověk z toho vyspí," dodal.

Záznam rozhovoru Audio a video z rozhovoru dua Těžkej Pokondr se Zdeňkem Pohlreichem najdete na webu rádia Frekvence 1.

Na obrazovku se vrátí s novým pořadem Na nože, který Prima chystá do podzimního programového schématu. "Půjde o kuchařský souboj a ne nepodstatnou výhru, kterou získá vítěz. Zdánlivě by to mělo připomínat VyVolené. Bude to souboj profesionálů," upřesnil s tím, že první castingy by měly proběhnout již tento víkend.

Produkce pořadu původně předpokládala, že se do projektu zapojí i Slováci, teď ale od této myšlenky údajně ustoupili.

Zdeněk Pohlreich na návštěvě v pořadu S Italem v kuchyni (vlevo Emanuele Ridi).

V rozhovoru s duem Těžkej Pokondr na Frekvenci 1 Zdeněk Pohlreich také uvedl, že dostal filmovou roli, promluvil také o tom, jak snáší oprávněnou kritiku a dokonce pochválil svého kolegu z pořadu S Italem v kuchyni. "Je to autentické, vaří italskou kuchyni, kterou umí. Tahle kuchyně je sdílná. Prospívá mu, jak vypadá a jak mluví. Troška přízvuku je dobrá, jeho čeština je dobrá. V tomhle byznysu je to dobré," řekl.