Takhle se potí vicemiss Fischerová. Kvůli krásnému tělu

Netradiční cvičení, které provozuje v pražském studiu Bikram jógy a které zpopularizovala i zpěvačka Madonna, zpočátku nebylo pro Fischerovou zrovna jednoduché. Postupem času se v něm ale zdokonalila.

"Mám radost, že na sobě vidím pokroky, cítím po lekci více energie, jsem uvolněná, je to pro mě relaxace. Hodinu a půl jsem jen sama se sebou a to je pro mě hodně zajímavé a užitečné, protože to se během dne málokdy stane, aby člověk měl čas pouze sám na sebe a neřešil starosti každodenního života. Navíc se blahodárné účinky cvičení projeví za čas nejen na těle, ale i na psychice. Hodně lidí, které tu potkávám, si pochvaluje, že tu ztratili pěkných pár kilogramů ze své váhy a vylepšili si zdravotní stav,“ říká Lilian.

S těhotnou Maláčovou křtila kalendář

Podnikavá vicemiss, které podle jejích slov chybí volný čas a spánek, myslí i na charitu. Založila sdružení Slunce dětem a před odletem na Seychely stačila v jeho rámci slavnostně pokřtít kalendář The Beautiful Mind v Novoměstské radnici v Praze, který nafotila spolu se svými kolegyněmi misskami a modelkami. Jeho kmotrou se stala prezidentka České Miss Michaela Maláčová, které sekundoval pražský primátor Pavel Bém.

Výtěžek z kalendáře, jenž obsahuje dvanáct fotografií žen v přirozených situacích s dětmi, půjde na kliniku dětského a dorostového lékařství, která je součástí fakultní nemocnice v Praze.

Jeden sen se krásné miss nafocením kalendáře splnil. Jaký je ten další? Odjet do Afriky, kde by ráda poznala realitu tamního života. Proto také pomáhá Humanistickému centru Dialog, které podporuje Afriku.