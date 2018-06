Takhle řádí Jandová v Německu: tisící koncert se změnil v divočinu

Historie kapely Die Happy se začala psát už v roce 1993. Na první koncerty vyjela o rok později, kdy se tehdy devatenáctiletá Marta Jandová teprve stavěla na vlastní nohy.

Že zanedlouho prorazí u našich západních sousedů natolik, že tu za několik let odehraje i tisící koncert, nečekala. Oslavnou koncertní show, na kterou si pozvala otce Petra Jandu i přátele z Česka a Německa, zasadila do města Ulm. Důvodů bylo hned několik.

"V Ulmu jsme odehráli náš první koncert, tady jsme skupinu zakládali. Je to navíc město, ve kterém jsem žila dvanáct let, takže jsme tohle výročí nemohli oslavit jinde. Ještě bych ráda podotkla, že je Ulm rodiště Alberta Einsteina a že je tu nejvyšší kostelní věž měřící 161 metrů. Určitě se sem někdy přijeďte podívat," vzkazuje Marta Jandová, jejíž výroční koncert v Německu exkluzivně sledoval i portál iDNES.cz.

Oslavné show přihlíželo více než tisíc fanoušků, na místě se navíc sešlo i mnoho muzikantů, které s Jandovou pojí nejen pracovní, ale i přátelský vztah.

Marta Jandová a německý zpěvák Johannes Strate

Mezi jinými se tu objevili populární německá metalová dračice Doro Pesch, muzikanti z Guano Apes či Johannes Strate z Revolverheld, s nímž zpěvačka loni natočila duet oceněný Zlatou deskou.

"Byla to neskutečná a hodně vydařená akce. Myslím, že i pódium hrálo všemi barvami i náladami. Symbolicky jsme si pozvali i předskokany, kterými jsme byli my sami. Nejdřív jsem hráli jen akusticky v takovém retro stylu a až později jsme se do toho opřeli tak, jak to umíme. První část koncertu trvala hodinu a půl, druhá dvě a půl hodiny. Všichni jsme byli hodně dojatí, měli jsme co dělat, abychom nezačali brečet," vylíčila Jandová, kterou v Ulmu doprovázel i partner Miroslav Verner.

Zajímavostí je, že údaj o tisícím koncertu na německé půdě není marketingový tah, ale doložený fakt. Veškeré poznámky si totiž pečlivě zapisovali rodiče jednoho z kytaristů Die Happy, kteří si první čárku udělali v lednu roku 1994.

Nyní je Marta Jandová zpět v Česku, kde se musela neprodleně zapojit do zkoušek muzikálů Bídníci a Hamlet, jejichž premiéry jsou naplánovány na příští měsíc.