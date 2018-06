Take That zažili drama na turné, do jejich letadla uhodil blesk

"Odstartovali jsme poměrně normálně, ale věděli jsme, že nás po cestě čeká i špatné počasí. Tak v polovině letu byly turbulence už opravdu dost děsivé. A pak jsme najednou viděli světelný záblesk a letadlo bylo evidentně zasaženo. Pilot to oznámil a snažil se pasažéry ujistit, že bude vše v pořádku," řekl jeden z účastníků incidentu reportérům listu Daily Mirror.

Pilot pak stroj, který nebyl nijak vážně poškozen, odklonil, aby se vyhnul dalším možným překvapením.

"Kluci z Take That tím byli viditelně otřeseni. Bylo vidět, jak mají klouby na rukách skoro bílé," dodal svědek.

Nejvíc otřesen byl zpěvák Gary Barlow, který se nedávno přiznal, že má strach z létání. Kdyby prý mohl mít nějakou nadpřirozenou schopnost, vybral by si právě létání. "Znamenalo by to, že už nemusím do letadla. Nemám rád letadla, nejsem fanoušek," řekl.