Take That má zase problémy s Robbiem Williamsem, přiotrávil se jídlem

Kapela vystoupila v Kodani už v pátek večer, ale hned poté měl Williams zdravotní problémy a lékaři mu nedoporučovali sobotní koncert. Skupina nakonec nechtěla vystupovat bez Robbieho.

Robbie Williams

"Je to první show, kterou jsme v historii naší skupiny museli zrušit. Bylo to hodně těžké rozhodnutí a moc nás to trápí," uvedli členové Take That v oficiálním prohlášení na Facebooku.

Dehydrovaný Williams skončil na infuzích a celý víkend strávil na cestě mezi záchodem a postelí. Zpěvák se přiotrávil jídlem, když si v hotelové restauraci dal dánského černého humra na grilu se salátem z kanadského humra a šafránem.

"Hej lidi, děkuji vám za vaše zprávy a lásku. Nemám ještě úplně vyhráno, ale zatím se cítím mnohem lépe," napsal zpěvák na svém blogu.

Take That

Gary Barlow podle listu The Sun prohlásil, že odteď budou během turné jíst v hotelech radši už jen sendviče. Turné Take That by mělo pokračovat v Amsterodamu, pak v Hamburku, Düsseldorfu a Mnichově.