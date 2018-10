Když jsme přišli o dceru, nechtěl jsem žít, říká Gary Barlow z Take That

Člen jedné z nejúspěšnějších britských chlapeckých skupin Take That, Gary Barlow, vydal knižní autobiografii A Better Me (Mé lepší já). Kromě boje s bulimií v ní popisuje také období, kdy se mu narodila mrtvá dcera. Tu mu už bez známek života porodila manželka Dawn v srpnu 2012.



„Byla sobota. Jeli jsme tehdy s manželkou do porodnice šťastní a v naději, že přivítáme společně na svět našeho čtvrtého potomka. Pro holčičku už jsme měli i jméno. Ale Poppy se narodila mrtvá. Lékaři mohli už jen konstatovat smrt plodu. Po smrti dcery jsem nechtěl žít,“ vzpomíná Barlow v aktuálním rozhovoru pro deník The Sun.

„Dawn a já jsme zdrceni tím, že musíme oznámit, že jsme přišli o dítě. Poppy Barlowová se narodila mrtvá 4. srpna 2012. Jediné, co nás teď zajímá, je, abychom jí dopřáli krásný pohřeb. Rádi bychom v této bolestné chvíli požádali o respekt k našemu soukromí,“ uvedl tehdy Barlow na sociálních sítích.

Zpěvák přiznal, že poté, co mu lékaři po smrti dcery předepsali silná antidepresiva, každý den omdléval. V knižních pamětech odhaluje také svůj boj s bulimií. V nejhorším stavu se ocitl v roce 2005, kdy zvracel několikrát denně. Po neúspěchu svého druhého sólového alba přibral na 108 kilogramů a denně vypil i dvacet káv.

Foto: Gary Barlow s manželkou Dawn Andrewsovou v roce 1995:

„Když mě přestávali lidé poznávat, bylo to úžasné. Čím víc jsem přibíral, tím snazší život jsem měl. Jako tlustý jsem byl neviditelný,“ přiznal Barlow magazínu Now. V té době zpěvák spořádal na posezení hromadu pečených brambor, mísu těstovin, sushi a pizzu a to celé zalil dvaceti šálky kávy a Coca Colou. V nahrávacím studiu si pak přivodil zvracení a vše vyklopil do záchodu. Manželka Dawn dlouho netušila, že trpí vážnou formou bulimie.



„Když jsem to udělal poprvé, trvalo mi patnáct minut, než jsem začal zvracet, ale pak jsem se to naučil do třiceti sekund. Ležel jsem celé noci v posteli a koukal do stropu. Srdce mi bušilo o závod, v krku mě bolelo, byl jsem vyděšený a šíleně nabuzený. Nemohl jsem nikdy usnout,“ tvrdí Barlow.

Zpěvák má se svou ženou Dawn tři děti. Osmnáctiletého Daniela, šestnáctiletou Emily a devítiletou Daisy.