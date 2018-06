Také Konibar vstoupil do NATO

Pravda je spíš taková, že v Konibaru je víceméně všechno při starém. Nejvýš přibyla výstavka úpadkového angloamerického alkoholu - Jack Daniel's Tennessee Whisky, Johnnie Walker, Ballantines a dalších. A možná kulečník.

Zvenčí vypadá Konibar jako přestavěný statek, stodola či maštal. Stojí na kopečku nad silnicí, hned pod poutním kostelem Matky Boží, vrcholnou ukázkou pozdní jihočeské gotiky.

Jedva ale vstoupíme do Konibaru, není žádný problém představit si tu štáb maršála Kulikova jako na dlani. Už proto, že hospoda svou rozlehlostí (i když název "Konibar" vyvolává spíš dojem něčeho menšího) dosahuje parametrů takřka moskevských. A hlavně má veliký sál, který by se kromě tancovaček jistě hodil i jako dočasné polní sídlo velitelství Střední skupina sovětských vojsk.

Místní, hlavní zákazníci, mají hospodu určitě rádi a jsou v ní spokojeni. Na přespolního ale ten velký prostor působí trochu smutně. Vždyť jen vstupní hala má plochu zhruba jednoho aru; a ačkoli v ní je i telefonní automat, zrcadlo a jako nástěnná ozdoba pár starých gramofonových desek, prostor je to neútulný.

Před vchodem do lokálu jsou dveře číslo 11 (ano, dveří je tu tolik, že musí být očíslovány) s cedulkou "Jeviště". To je vchod na jeviště v sálu, neznamená to, že by tu hospodě říkali "jeviště", i když filozofičtěji založeným pijákům by se to třeba líbilo.

Lokál Konibaru je také velikánský, s velkou televizní obrazovkou v rohu (častá kombinace je Eurosport - Nova) a s interiérem ve slohu "pozdní Husák" (podle vzoru "pozdní gotika"). Zdejší občané tu sedávají v obvyklých hloučcích a klábosí o životě, jiní se stavují na jedno cestou z práce z Krumlova.

Oblíbeným mužstvem je Sparta (viz například dres a vlaječky), oblíbeným zvířetem kůň (viz siluety vraníků na zdi a nápis "Na zdraví" mezi nimi.)

K jídlu jen to základní - drštková, guláš, klobása. Dršťková i guláš se servírují v totožných hlubokých talířích, s lžící zapíchnutou v talíři. Ale není to zlé, zejména polívka.

Obsluha moc řečí ani zbytečných pohybů nenadělá, je stručná jako to menu. Pivo je dobré, i porcelánové tácky pod něj. Českokrumlovský pivovar Eggenberg se tu prosazuje pouze lahvovými limonádami, sympatickou konkurencí kokakol o fant.

A co sál? Většinou je samozřejmě zamčený, ale stále prožívá své velké okamžiky, jako třeba dvakrát do roka při tradičním dýchánku českokrumlovských seniorů, což je velkolepý podnik, na který některé seniory dopravují zvláštní autobusy. Samotná trachtace, ač velmi podobná plesu nebo - pokud odmyslíme věk hostů a jejich róby - noční párty po udílení filmových cen Český lev, začíná v jednu hodinu odpoledne (!) a končí v sedm večer. Důvod je nasnadě: důchodci už nemají na noční život sil a mnohým by ho ostatně ošetřující lékaři zakázali.

Neznalého návštěvníka pak poněkud vyvede z míry, když se o půl šesté octne uprostřed takřka popůlnočního veselí. Senioři tančí co to dá, trumpeta se zmítá ve výškách, kapela na "jevišti" válí jeden kousek za druhým, od klasického hitu Billa Haleyho Rock Around The Clock, přes song o sladké Mariáně až po lidové kousky.

"Hamer a spol. z Větřní, hraje všechno", stojí na plakátcích. Vkrádá se otázka, zda tento ansámbl nemá něco společného s ve světě proslulejším Janem Hammerem.

I tradici josefských zábav v Konibaru drží. Zato o postní kající pouti, ohlášené na 20. března, se asi kšefty moc netrhly. Ledaže by poutníci nevydrželi půst a káli se konzumací budějovického ležáku.

Z pánského WC je - za dne - malebný a nečekaný výhled do farské zahrady. Fara je nově omítnutá jen na průčelí, do dvora se rozpadá.

Zatímco Konibar šumí svým rutinním, velmi zaběhlým životem, dole po silnici čas od času proletí armádní gazík směr Boletice nebo zpět. Čára vojenského prostoru je pořád blízko...

Žádná hvězdička je v hodnocení nejméně, pět nejvíc.

Útratu v testovaných podnicích si platí autoři sami.

KONIBAR,

Kájov, okres Český Krumlov. Otevřeno pondělí - čtvrtek 10,30 - 22,30 hod., pátek 10,30 - 23,30 hod., sobota 13 - 23,30 hod., neděle 13 - 21,30 hod. (mají tu rádi půlhodinky...). 10 stolů, 52 míst v lokále. Nespočet dalších míst ve velkém sále.

Budvar 10° *** 9 Kč

Kvalita obsluhy ***

Celkový dojem **