Také Geri Halliwellová je těhotná

Třiatřicetiletá Geri chodí se scenáristou filmu Terminál od letošního června. Zatím svůj vztah tajila, ale dnes už se k jeho lásce veřejně hlásí, poněvadž s ním s nadšením přivede na jaře příštího roku na svět svého prvního potomka.

„Geri je z těhotenství nadšená. Ačkoli je to zcela neplánované, nemůže se dočkat, až bude maminkou. Je to nejlepší věc, jaká se jí mohla přihodit,“ svěřila zpěvaččina přítelkyně listu The Sun.

Bývalá Spice Girl v minulosti prošla mnoho vztahů, mezi jinými randila například také s Robbiem Williamsem. Pro Geri byla vždycky problém tělesná váha. Dlouho se potýkala s bulimií, ale v těhotenství se prý nebude nějakých těch nadbytečných kil bát.

Halliwellová je tak vedle herečky Katie Holmesové a zpěvačky Beyoncé Knowlesové třetí celebritou, která letos na podzim překvapila těhotenstvím. Holmesová čeká dítě s filmovým idolem Tomem Crusiem, Knowlesová se svým přítelem, hvězdou hip-hopu Jay-Zetem. Obě těhotné celebrity navíc do konce roku plánují svatbu.