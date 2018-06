Tak platí ta svatba Tonyho s Martinem, nebo ne?

Dopoledne naplnily spekulace a dohady ohledně konce noční pitky. V ní tekl alkohol proudem, takže po probuzení se někdo dozvěděl věci, po kterých asi ani netoužil. To byl opět případ Marie, která se ve vaně vrhla na Pluta, a Pavla s Karolínou, jejichž menší hrátky jim ráno museli připomínat ostatní.

Tyto dohady gradovaly vtipnou scénkou, ve které se každý jednotlivě postavil doprostřed obýváku a povyprávěl, co se tehdy dělo. Pořadí vystupujících určovala míra alkoholu v krvi, takže začínala Marcy, po ní Tony, kteří se pití nedotkli, resp. jen velmi málo, a řada končila, jak jinak, Marií, která měla okno velikosti výkladní skříně.

Zajímavé je, že před ní, tedy na předposledním místě, byla Karol, u které by asi nikdo velké alkoholové orgie nečekal. Také šla svým klasickým utrápeným způsobem pěkně do sebe.

Odpoledne se vila proměnila v muzeum a jednotliví soutěžící plnili role (vzácných - dosaďte dle libosti) exponátů. Tony, Pavel, Karol a Pluto běhali do zblbnutí kolem bazénu, zatímco Marcy pózovala před ledničkou. Jí průvodce Martin Horák (jinak mluvčí celé reality show) okomentoval:"Marcy kvoká v televizi, ale vejce nesnáší, jen na ně sedá. Mužské části osazenstva."

Všechny tyto záležitosti ale byly pro Tonyho a Martina nejspíše podružné. Hlavou se jim totiž stále honila svatební scénka, kterou podstoupili. Ze začátku vše pochopitelně brali jako srandu, ovšem po včerejší Terezině poznámce, že během jejich pobytu ve vile bylo uzákoněno registrované partnerství, trošku znejistěli.

Tony to vzal po svém:"První věc, kterou po návratu z vily udělám, bude žádost o rozvod!" Martin na to ovšem opáčil, že jeho se jen tak nezbaví a že s ním chce být do konce života. Dál spekulovali, co s eventuální výhrou, Tony pak přešel k menšímu snění o dětech, kterého se však Martin neúčastnil:"Já tady řikám, že chci dítě, a ty sis šel dát klystýr nebo co?"

Tenhle trik se štábu povedl. Terezina poznámka sice je pravdivá, ovšem zákon o registrovaném partnerství vstoupí v účinnost až 1. července letošního roku. Navíc při uzavírání jakéhokoli sňatku musí oba partneři jasně vědět, co dělají, nesmí to brát jako legraci. Takže, jak jinak, kanada.