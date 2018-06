Tají zpěvák Hložek, že je náměsíčný?

Všechno se odehrálo tak, že Standa v noci nečekaně vstal, se zavřenýma očima vyšel na chodbu, beze slova vstoupil do cizího pokoje, tam se na záchodě vymočil a vzápětí automaticky hodlal zalehnout do postele. Probral se, až když ho Aleš Chum, bránící své teritorium, doslova srazil na zem. Pak se Hložek beze slova zvedl a odešel spát do vlastního pokoje.

Standa je jinak velice milý člověk, pověstný snad nikdy neutuchajícím úsměvem. Ten ovšem na kostarickém zájezdě v jednu chvíli nebyl právě namístě. Stanislav totiž reklamoval v restauraci u číšníka plynnou češtinou: "Pane vrchní, to maso je tuhý!", aniž by se přitom přestal usmívat. Potěšený vrchní nasadil stejný úsměv a nadšeně přisvědčil: "Si, si, tuhý, tuhý!"

Hložek měl smůlu - podešev místo masa prostě musel sníst.