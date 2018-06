Tajemství úspěchu Hanychové: velké poprsí a kvalitní řev

Českou modelku si do filmu vybral režisér Tom Miller. Přestože o obsazení Hanychové měl jasno hned na začátku, castingu se nevyhnula. "Nebylo to náročné. Musela jsem jim akorát ukázat, jestli umím dobře řvát. Samozřejmě že umím," směje se Hanychová, která obsadila jednu z hlavních rolí. "Budu hrát přítelkyni hlavního hrdiny. Je to horor, takže to bude pěkný masakr," slibuje.



Agáta Hanychová při natáčení snímku Project Maria

Samotná role je pro Hanychovou prací jakou každou jinou a postava, kterou ztvárňuje, jí nijak výrazně nepřirostla k srdci. "Kdo asi tak hraje v americkém hororu? Uječená blondýna s velkýma prsama, takže tak nějak budu ve filmu vypadat já," prozrazuje příležitostná herečka, která se naposledy objevila v seriálu Ošklivka Katka.

Žánr filmu Project Maria podle tvůrců nejlépe vystihuje kombinace filmu Úsvit mrtvých s hororem typu Hostel a Resident Evil.

Natáčení samotného snímku probíhalo na patnácti místech světa.