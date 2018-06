Na Slavíky mě léta nepozvali, říká Lenka Filipová

Kauza Michal David Zpěvák Michal David se rozhodl pro bojkot ankety Český Slavík poté, co ho reportáž Primy nepřímo nařkla z možné manipulace při hlasování. Vyhlašování výsledků se proto na základě vlastního rozhodnutí nezúčastní. "Michalovi Davidovi jsem řekl, že je jeho postoj přehnaný. Reportáž nebyla zas tak strašná, aby musel takto reagovat. Ale je to samozřejmě jeho volba. Nejsme soutěž, ze které by mohl odstoupit. Jsme anketa, do které hlasují diváci. Jakékoliv manipulování s hlasy odmítáme. Máme až deset různých mechanismů, které regulérnost hlasování ověřují. To nejdůležitější je, že z jednoho telefonu je možné poslat pouze jeden hlas," řekl ředitel agentury Musica Bohemica Jaroslav Těšínský.