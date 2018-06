Tajemství Rosákové prozrazeno: od května je rozvedená

Krize vztahu s manželem, původem Alžířanem Faycalem Chahim, přišla před rokem po dovolené, kterou trávili manželé s finalistkami Miss ČR 2007 na řeckém ostrově Rhodos. Tam přitom působili jako ukázkový manželský pár.

"Měli jsme samozřejmě nějaké problémy, ale na dovolené je člověk neřeší. Po ní už to šlo rychle, bydlela jsem třeba celý měsíc jinde. A důvod našeho rozchodu? Byli jsme spolu hrozně dlouho, za těch deset let bez dětí a beze změny se vztah vyčerpal," míní Rosáková.



Děti přitom ještě na dovolené půvabná modelka plánovala. "Chtěla bych je ve třiceti, což bude za rok," nechala se tenkrát slyšet. Také ale nevylučovala, že vše rozhodne poptávka na poli modelingu. Ta neustala - Rosáková je nyní například jednou z modelek, které předvedou spodní prádlo na přehlídce Top Secret - a to byl možná jeden z důvodů rozchodu. Její o šest let starší manžel totiž po dětech velmi toužil. Důvodem prý rozhodně nebyla odlišná mentalita. "S tím to vůbec nesouvisí, to nebylo absolutně překážkou," tvrdí Rosáková.



Rozvod nebyl příjemný, ale ani bouřlivý. Manželé se na všem dohodli v klidu. Byt zůstal dnes již exmanželovi Rosákové, ona si našla podnájem. Z těla zmizelo i symbolické spojení manželů - vytetované jméno toho druhého na šíji. Z písmen značících jméno Faycal šikovný tatér vyrobil květinu a modelka se zaříkává: "Už žádné tetování jmen!"

Nový muž prý v životě štíhlé krásky není. A jestli je nějaká žena v životě jejího bývalého manžela? "Nevím, já ho nesleduju. Stačí mi, že už spolu konečně můžeme normálně komunikovat, i když na kafe spolu samozřejmě nechodíme," dodává.