Tajemství odhaleno: Bartošová a Pomeje chystají exotické zásnuby

O tom, že dvojici nepojí jen pracovní povinnosti, se šuškalo už delší čas. Oba to ale vehementně popírají. Bartošová dokonce v minulosti prohlásila: "Jsme jen přátelé, jde čistě o pracovní vztah." iDNES.cz ale důvěryhodný zdroj potvrdil, že i přes úzkostlivé utajení tvoří už delší dobu pár.



Iveta Bartošová a Jiří Pomeje

Zásnubní briliantový prsten v hodnotě 140 tisíc korun dal Pomeje podle deníku zhotovit na zakázku. Jeho výroba se ale opozdila, a tak Bartošová a Pomeje odcestovali do Arabských emirátů bez prstenu, který už ale za nimi putuje poštou. V Dubaji s nimi tráví prázdniny i zpěvaččin syn Artur.

Vypadá to, že se v českém showbyznysu schyluje k další veselce. Po nedávných svatbách Leoš Mareše, Petra Bendeho a Báry Basikové by se tak poprvé v životě mohla před oltář postavit i Iveta Bartošová. Jiří Pomeje už jednou ženatý byl, prožil čtrnáct let s herečkou Michaelou Kuklovou.

Vezme si Iveta Bartošová Jiřího Pomeje?