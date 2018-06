Tajemství Machálkové a Svobodové vyzrazeno: v posteli ho měly obě

Podle bulvárních médií románek mezi Svobodou a nyní čtyřicetiletou zpěvačkou Leonou Machálkovou začal v roce 1999, kdy Svoboda slavil úspěchy s muzikálem Dracula, v němž Machálková účinkovala.

Ve stejné době, kdy Svoboda údajně "prohluboval" vztahy s Machálkovou, pracoval na muzikálu Monte Christo, v němž Leona posléze získala roli Mercedes.

Současná manželka Bořka Šípka tehdy zajela za Svobodou na francouzskou Riviéru, kde si prý spolu užívali na skladatelově jachtě i s manželkou Vendulou, která vztah zpočátku tolerovala. Když ovšem pokračoval i v době, kdy umírala jejich dcera Klárka, došla jí trpělivost a Svoboda milenecký vztah utnul.

Machálková: Je za tím Vendula!

Obě nyní shodně tvrdí, že tohle tajemství nemělo být nikdy vyzrazeno. Každá má ale jiný názor na to, proč se tak stalo a kdo za tím vězí. "Vím stoprocentně, že za tím vším je Vendula, která si dělá reklamu na chystanou knihu. Háže na mě špínu, brzy se k tomu vyjádřím," řekla iDNES.cz Machálková, která se nechala zveřejněnou informací vyprovokovat k odezvě.

"Kdybych tohle chtěla udělat, tak to udělám na začátku, a ne teď. Možná má někdo špatné rádce, kteří chtějí proti sobě někoho poštvat," reaguje zase Svobodová.

Podle jejího názoru vzniklo všechno z článku v bulvárním časopise, kde byl zveřejněn pavouk vztahů Daniela Hůlky. Ten končil Karlem Svobodou a od něj mířila jedna z šipek k Leoně. Následovala žádost o její vyjádření ze strany bulvárního deníku.

Je to minulost

"Já jsem se k tomu vracet nechtěla, je to minulost. Navíc je to špatné i pro mě, sama bych podobnou věc neiniciovala. Mám už dost útoků na svoji osobu, chci se dívat do budoucna a zařídit si nějakým způsobem svůj život bez toho honu na mě. Opravdu nemám zájem, aby můj soukromý život probíhal na stránkách novin. Byla jsem jedenáct let vdaná a sedm let dělám svoji práci a jestli ji chce někdo mařit, tak budiž. Já už jsem se ale postavila na nohy, pracuju a žiju," říká Svobodová.

"A pokud jde o knihu, její autorka chystala původně knihu s Karlem, která měla zůstat někde v trezoru a měla vyjít až po jeho smrti, protože, jak Karel vždycky z legrace říkal, by byla spousta revolucí. Bude to takový kompilát věcí sesbíraných za deset let, kde budou rozhovory s různými lidmi, mezi jinými i se mnou, takže to nebude neobjektivní. Přidala jsem nějaké svoje hledisko, jak to vidím s odstupem dnes, co k tomu taky můžu říct víc? Nemůžu s tím nic dělat, je svoboda slova a každý si dnes může vydat, co chce," dodává.