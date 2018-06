Tajemství Kelišové z Hoštic: Do Itálie si navařila třicet vajec natvrdo

Album nazvané "Šmarjápano, takovou dálku" je záznam úspěšného zájezdového představení, ve kterém Zdeněk Troška líčí úsměvné příhody ze svých cest i ze zákulisí svých filmů.

I když by se čekalo, že na téma herců z Hoštic bylo řečeno vše, není tomu tak. Důkazem je historka z natáčení komedie Slunce, seno, erotika v Itálii, kde se Kelišová alias Marie Švecová tenkrát postarala o nemalé pozdvižení.

Zdeněk Troška na jedné z fotografií z cest

"Kelišová si vezla zásoby jídla na celý pobyt. Dva bochníky chleba, třicet řízků, třicet vajec vařených natvrdo, v plechovkách zavařené maso. Prejt, paštiky, sulc. Večer jsme přijeli do hotelu, měli jsme tam připravenou večeři. V jídelně bylo přítmí, na jídlo až tak moc dobře vidět nebylo. Kelišová zahlédla paellu, ochutnala ze zvědavosti a mlaskala, bylo to zadarmo. Ale jen do té doby, než šel kolem Jirka Růžička a zeptal se Kelišové, jak jí chutnají chobotnice. Z Kelišové šlo vše ven, rozbrečela se a utekla z hotelu," vzpomíná režisér.

Z filmu Slunce, seno, erotika

Herečku prý museli vrátit do hotelu až policisté, neboť se ztratila u benzínové pumpy, a jelikož neuměla žádnou řeč a navíc byla v šoku, stále jen plakala a hledala cestu zpátky do Hoštic. "Celý ten týden, co jsme natáčeli, nedala do pusy nic než ty své zásoby z Hoštic, ani zmrzlinu neochutnala, nebyla si jistá, jestli v ní není náhodou také rozemletá chobotnice," dodává se smíchem.

Podle Trošky tehdy nebylo vůbec jednoduché herečky-amatérky přesvědčit, aby do ciziny vyjely. "Jely tam jen vybrané hoštické ženy. Ty, co nebyly vybrané, jim to záviděly a rozmlouvaly. Prý se tam stále válčí a střílí, ať nikam nejezdí. Dalo mi velkou práci je přemluvit na cestu," přiznal.

Na CD zazní i mnoho dalších příhod na téma cestování a vaření. Také historky o Troškových studiích ve Francii, maturitě či natáčení po světě. A jako správný gurmán připojil i pár zajímavých receptů.