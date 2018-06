Tajemství celebrit: když se ústní otvor změní v kanál

"U celebrit neplatí žádný psaný nebo nepsaný morální kodex. Jediné, čím se řídí, je frekvence objevování se v bulváru a tím pádem možnost navyšování honorářů," shrnuje základní pravidlo životnosti celebrit šéfredaktor pánského magazínu Vlado Olexa.

Být výstřední a odvážný a dokázat překročit vlastní stín - to jsou základní rady, kterými se některé známé osobnosti řídí. Někdy stačí jedna věta a je postaráno o dobře živenou kauzu.

Ukázkovým příkladem mohou být Agáta Hanychová a Simona Krainová. Dcera Veroniky Žilkové se před časem nelichotivě vyjádřila o své starší kolegyni, která toho času randila s jejím bývalým milencem Jiřím Hudlerem. "Vypadají jako matka se synem," pronesla do éteru Hanychová a o kauzu roku bylo postaráno.

Krainová, která od toho okamžiku nemůže Hanychové přijít na jméno se do mladé modelky obula několikrát, na jednom večírku - jak dokládají záběry v dokumentu - dokonce pronesla, že "jisté slečně v sále nakope pr...". - čtěte Dusno na večírku: Krainová nechala vyvést Hanychovou

Jinou kauzou je nedávno zdvižený prostředníček Karla Gotta. U mladého umělce by tolik pozdvižení nezpůsobil, u stálice české populární hudby to ovšem byl těžký kalibr. Gotta k tomu tehdy dohnaly reakce na státní vyznamenání, které mu udělil prezident Václav Klaus. "Ti, kteří mi věří, že mám nějaké emoce, že je ve mně kus chlapa, který se umí naštvat, ti to pochopí. A ti, kteří to tak brát nebudou, ty stejně nepřesvědčím," zdůvodnil svoje gesto Gott.

