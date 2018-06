Tajemství Bílé odhaleno. Bude sexy Carmen

"Měl jsem štěstí, že jsem spolupracoval s Whitney Houston nebo Lizou Minelli, a musím říct, že Lucie je stejně dobrá jako ony. Pro mě to byla skutečně obrovská příležitost pracovat a psát pro ni," nešetřil na tiskové konferenci chválou na naši desetinásobnou zlatou slavici autor hudby, Američan Frank Wildhorn.

Jediná věc, která ho podle jeho slov štve, je, že točí desky v Americe, což se s Bílou nedá uskutečnit, protože neumí anglicky. "Je to škoda, mám totiž pocit, že hlas umělkyně, jako je Lucie, by měl být slyšet všude na světě."

"Tady to ale půjde," oponovala s úsměvem Bílá, která si pění chvály na sebe náramně užívala. Zároveň si libovala, že přesně takhle si to vždycky přála. "Už několik let mi někdo říká, že bych měla jít do světa, tak jsem ráda, že konečně přijel svět za mnou. A jestli se někdo bude ptát, jak se s anglicky mluvícími kolegy domluvím, tak to bude hlavně uměním. A očima. Budu dělat cokoli, co Frank řekne, důvěřuju mu," nechala se slyšet Bílá.

A jak bude Carmen v jejím podání vypadat? "Že nejsem studený psí čumák, to se ví, takže do ní určitě dám temperament," slibuje zpěvačka. Už teď se těší na kostýmy, které pro ni vybírá maďarská kostymérka Andrea Bartha. "Necítila jsem se nikdy tak sexy jako v kostýmech Andrey."

Kratochvíl přispěl čtyřmi miliony

Carmen bude mít v Hudebním divadle Karlín premiéru v říjnu. Bude to poprvé, co se Bílá objeví ve velkém projektu v jiném divadle než v Divadle Ta Fantastika, jehož je spolumajitelkou. Do velkolepé divadelní podívané v broadwayském stylu, ve které nebudou chybět ani odvážná cirkusová čísla, naši slavici angažoval ředitel karlínského divadla Egon Kulhánek. Její podmínkou ovšem bylo propojení s Divadlem Ta Fantastika. To pomohlo mimo jiné finanční injekcí čtyř milionů korun.

"Divadlo Ta Fantastika zaplnilo díru čtyřmi miliony korun, o které pan ředitel Kulhánek přišel na dotacích. Děláme to čistě ze zištných důvodů, a to proto, že doufáme, že vyděláme velké peníze," vtipkoval na apríla Petr Kratochvíl. Přítomné také ujistil, že jeho divadlo bude dál pokračovat ve svém repertoáru a Lucie Bílá v něm bude počínaje 12. květnem každou neděli vystupovat v připravovaném muzikálu s názvem Božena Němcová.



Kdo bude Bílou alternovat, ale zatím stále není jisté. Ona sama doporučila své dvě favoritky a nechá na celém týmu, která z nich to nakonec bude. "Vím, co chci, a vím, s kým chci dělat, ale konečný výběr nechám na týmu. Rozhodně ale budu mít vedle sebe někoho, kdo mě bude jistit a pomáhat mi. Nechat takhle velký projekt jen na jednom člověku by bylo velmi riskantní," uzavřela Bílá.