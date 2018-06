Tajemník prezidentovy manželky Rýc se vrací k homeopatii

Mluvčí kanceláře podotkl, že změna tajemníka neznamená, že by první dáma chtěla pozměnit své pracovní aktivity či svá veřejná vystupování.

"Je to práce kontinuální a nová tajemnice jenom nasedne do rozjetého vlaku. Otázkou je, jak ho bude řídit," poznamenal Krafl k chystané výměně.

Cingrošová vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy obor čeština a angličtina. Do roku 1990 pracovala v Československé tiskové kanceláři v redakci pro zahraničí a už devátým rokem působí v hradním protokolu.

Známý propagátor homeopatické léčebné metody Rýc už počátkem srpna ukončil své působení v Nadaci Dagmar a Václava Havlových Vize 97, v níž byl ředitelem, nyní je na dovolené. Tajemníkem prezidentovy manželky se stal v dubnu 1998 poté, co se u Havlové vystřídalo za jeden rok několik tajemnic.

Když Rýc nastupoval na místo tajemníka spekulovalo se, že důvodem byl právě kladný vztah Dagmar Havlové k alternativním medicínským oborům. Sám Rýc to však popíral. "S paní Havlovou se známe, to není žádné tajemství, a na tohle místo jsem se prostě přihlásil. S homeopatií to nemá nic společného a žádné výhody z toho pro tenhle obor ani neplynou," prohlásil tehdy.