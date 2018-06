Tahákům sláva i čest

Když se na jednom pražském gymnáziu třídní víceméně žertem zeptal žáků ve třídě, zda používají taháky, vystřelil celý les rukou, včetně premiantů. Situace, která je v Čechách zcela samozřejmá, by jinde ve světě působila dost podivně. V Americe či Británii by se k tomu nesnížil ani prvňák. Copak to není ostuda, přiznat se veřejně, ba dokonce i mezi čtyřma očima spolužákovi, že člověk na školu nestačí, že je špatný?

"U nás nejde ani tak o otázku cti jako o nutnost přelstít celý systém školství," vysvětluje pražský psycholog Radek Ptáček. "Na českého žáka číhá takové množství informací, že je nemůže vstřebat ani ten nejlepší. Co mozek prostě nezvládne pojmout, přesune se na tahák."

K čemu dobré?

Když mozek nestačí, zapojí první pomoc: selektivní, výběrové fungování paměti. Nedůležité a bohužel také neopakované letí obloukem do pomyslného koše. Oddělit zrno od plev pomáhají poznámky, výpisky. Jejich nejúčinnější formou je potom tahák, kde každý centimetr má cenu měsíčního kapesného, a proto je nutné důležitost každé informace vážit na lékárnických vážkách. Psát velmi pomalu a pečlivě a čitelně, žádné odbyté klikyháky. Orientaci usnadňují různé barvy, podtrhávání, šipky, zkratky, symboly, cokoli... K tomuhle by vás jinak učitel nepřesvědčil ani celou přednáškou! Učíte se sami to, co škola často opomíjí: systematičnosti a určování priorit. Pro cvičení vaší paměti stejně vydatná záležitost jako banán pro opici.

Dívka, kůň ani tahák se nepůjčují

K tomu, co se zkrátka musí zapamatovat, pomáhají i různé zkratky a značky. Tajuplné zaklínadlo EsTa, LoRi a LiVil stačí, abyste ze sebe vychrlili hlavní města pobaltských republik. Při opisování prvků Mendělejevovy tabulky vám třeba blikne hlavou celá říkanka a zjistíte, že tahák ani nepotřebujete: Jakmile "Blbý Alfons Gábor Inocence Tloukl", víte jak jdou za sebou od bóru po thalium.

Podobné taháky však mají nevýhodu: nelze je půjčovat. Změť zkratek je totiž srozumitelná jen autorovi. Na převod do "lidštiny" aby pak byl člověk hotový "ajnštajn". Ostatně, vyluštíte následující ukázku? A.Ein. hvězdička 1879 něm rod, rad.alfa, beta, gama pap., hl. d. teor.rel.,akt. boj mír, sprav. strukt.at. 1911 půs. Praha, Nob.c.1921, 1933šipka USA, profmatun Princeton, NJ., křížek 1955.

Jak má tahák vypadat?

Úspěšní tvůrci se většinou shodují na tvaru složené harmoniky, studentka pedagogiky Irena doporučuje cigaretové papírky. Většinou stačí jakýkoli kvalitní, tenký papír, nikoli křídový, který se může lesknout. Použitá propisovací tužka by měla být hodně kontrastní, tedy černá, nevyplácí se používat plnicí pero, protože tahák se snadno ve zpocené dlani navlhčí a rozpije. Složená harmonika jde zajistit kovovou svorkou nebo gumičkou, v kritickou chvíli se dává nejčastěji do rukávu nebo pod řemínek hodinek. Čerstvá absolventka fakulty filozofie Eva dokázala po deset let studií úspěšně těžit ze své senné rýmy a nezbytný kapesník v levé ruce jí taháky přímo šustil.

Vklad do zítřka

Jsou však znalosti, u nichž vám sebelepší tahák nepomůže. Takovou násobilku nebo vyjmenovaná slova byste přece jen umět měli. Budou se vám rozhodně v životě hodit víc než třeba slavný vzoreček teorie relativity.

Jak na tom byli s taháky slavní? Albert Einstein svého učitele fyziky předhonil už v patnácti, zato na jazyky byl vždy poněkud natvrdlý. Agatha Christie měla smůlu, že pocházela z tak dobré rodiny, že ji posílali pouze do francouzských penzionátů, takže v rodné řeči hýřila hrubkami do konce života. Také tři z Beatles - John, Ringo a George, procházeli z matematiky a přírodopisu jen s odřenýma ušima a díky dobrodiní taháků, které by dnes měly cenu zlata.