Tady všude seděl...

Tak takovouhle cedulku by měl mít na patřičném místě obr Koloděj, jeden z hrdinů Cimrmanovy hry Dlouhý, Široký a Krátkozraký. Ale nemá. Cedulek připomínajících památné události nebo banální epizody, jejichž hrdiny byly celebrity toho či onoho druhu, je v naší vlasti vůbec nedostatek. Palčivě jsem to pocítil už v půli šedesátých let, když jsem provázel zakarpatského bratrance Ivana po okolí Děčína. Už ani nevím proč, snad že mi ta krajina přišla před návštěvou ostudně fádní, ukázal jsem na malý pískovcový výběžek nad pěšinkou: "Zděs náši partizány věšáli fašísty." Byl to samozřejmě bohapustý výmysl: jednak měli za války na Děčínsku fašisti jen málo přirozených nepřátel, a pak: takový fašíst by musel měřit nejvýš metr třicet, aby se na mnou označeném výběžku mohl houpat. "A pačemu aní zděs ničevó něnapisáli?" nenaletěl mi Ivan, zvyklý ze SSSR na množství všelijakých pamětních cedulek. A já jsem pochopil, že co není napísano, jako by nebylo, a naopak, kdyby byla na tom mém skalním výběžku nějaká cedulka o hrdinném odboji, nejeden pocestný by na takový špek skočil. Proč není na odpočívadle mezi prvním a druhým patrem v budově bývalé plodinové burzy,později České televize a dnes České národní banky na Senovážném náměstí v Praze 1 cedulka: Zde se 6. října 1986 málem zabil profesor Václav Holzknecht, fenomenální znalec hudby? Ano, málem se zabil, to můžu dosvědčit. Špatně už chodil, a tak se do mě zavěsil. Já jsem podklouzl a skutáleli jsme se oba o hezkých pár metrů níž. Křísit ho museli. Naštěstí si některé celebrity uvědomují, že na zhotovitele cedulek není spolehnutí, a vlastnoručně zaznamenávají své památné výkony bezprostředně po nich - třeba fixem na zeď. Tak na chladicí vitríně v zakšínském motorestu se dočteme, že si tam jistého dne roku 1996 Miloš Zeman pochutnal. Proč ne? Je to dobré vědět. Pod touto informací však budoucí premiér zanechal ještě přání. "Přeju lidem této země lepší vládu," napsal. Nabízí se otázka: když nám to tak přál, proč nám to později osobně zhatil?