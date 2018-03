Synovce herečky Elizabeth Hurley pobodali na ulici v Londýně

Milese Hurleyho bodl několikrát do zad na ulici v jihozápadní části Londýna neznámý muž, s nímž se údajně mladý model pohádal. Obětí útoku se stal i Milesův stejně starý kamarád, kterého záchranáři také odvezli do nemocnice.

Elizabeth Hurley má se synem své starší sestry Kate blízký vztah a jakmile se o neštěstí dozvěděla, vrátila se ze Spojených států, kde propaguje svou show The Royals. „Rodina se bojí nejhoršího. Naštěstí to vypadá, že nůž minul důležité orgány,“ řekl zdroj deníku The Sun. Policie zatím v souvislosti s útokem nikoho nezatkla.

Miles Hurley svou kariéru teprve rozjíždí. Má za sebou focení pro Roberta Cavalliho nebo značku Dolce & Gabbana. Herečka synovce v modelingu hodně podporuje. Dává jeho fotky na internet a seznamuje ho s důležitými lidmi.