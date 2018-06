Synové a dcery The Beatles

Členové nejslavnější kapely všech dob, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison a Ringo Starr, přivedli na svět celkem devět dětí. Tři z nich se musely vyrovnávat se stínem hudební minulosti svých otců. Dnes nejznámější z dětí The Beatles se však nakonec proslavilo v oblasti módy.Nemanželské děti patří k životu rockových hvězd stejně neodmyslitelně jako drogy. Ostatně je známo, že Mick Jagger z Rolling Stones má po světě roztroušeno skoro více levobočků, než kolik napsal písniček. Členům The Beatles se však skandály s nemanželskými potomky vždy vyhýbaly, přestože sám Paul McCartney otevřeně přiznával, že v dobách největší slávy liverpoolské kapely žádnou pohlednou dívku nenechal na pokoji. John Lennon se dokonce pyšnil, že počet dívek, které prošly jeho postelí, se blíží dvěma tisícům; i Yoko Ono podváděl se svou sekretářkou. Přesto se z něj nakonec stal milující otec svého druhorozeného syna Seana. Ostatně jako ze všech členů The Beatles. A není bez zajímavosti, že všichni čtyři našli svou skutečnou lásku až napodruhé.V polovině šedesátých let byl John Lennon šťastným manželem krásné Cynthie Powellové a otcem syna Juliana, Paul McCartney již od dob She Loves You chodil s bystrou a atraktivní Jane Asherovou, byli populární dvojicí a všichni věřili, že se jednou vezmou. Zvláště když v prosinci 1967 oznámili své zasnoubení... Krátce nato se Jane vrátila nečekaně domů a přistihla Paula v posteli s jednou blonďatou Američankou. Ona blondýnka se jmenovala Linda Eastmanová. Pocházela z New Yorku, v osmnácti, když jí při leteckém neštěstí zemřela matka a otec se podruhé oženil, se odstěhovala na kolej do Denveru, vzala si studenta geologie Boba Seea, 31. prosince 1963 mu porodila dceru Heather, opustila manžela, a když se po čase vrátila do New Yorku, dostala práci jako fotografka v předním společenském časopisu Town And Country. Když ji odmítl Mick Jagger, postupem času se seznámila s Paulem McCartneym. Vzali se 12. března 1969, téhož roku se jim narodila dcera Mary, o dva roky později Stella. Svého jediného syna Jamese se pak Paul McCartney dočkal za další dva roky. Slávy se dočkala prostřední ratolest - Stella. Poprvé vzbudila pozornost v roce 1995. Tehdy úspěšně dokončila studia na londýnské Central St. Martin College of Art & Design, během nichž již pracovala na první kolekci pro Christiana Lacroixe. Pyšní rodiče pochopitelně nemohli chybět na závěrečné módní přehlídce, na níž šaty mladé návrhářky předváděly její kamarádky Naomi Campbellová a Kate Mossová. Přehlídka se stala událostí roku ve světě módy a celá kolekce byla okamžitě zakoupena pro londýnský butik Tokio. Stella si ještě v témže roce založila vlastní módní značku nazvanou jednoduše Stella McCartney. V březnu 1997 ji pro legendární módní dům Chloe angažoval jako šéfdesignérku sám Karl Lagerfeld. Samozřejmě se okamžitě ozvaly hlasy, které tvrdily, že jí tato prestižní funkce byla nabídnuta hlavně kvůli slavnému jménu. Utichly teprve v říjnu 1997, kdy Stella McCartneyová předvedla v Paříži svou první kolekci určenou pro Chloe. V jejích návrzích se mísil soudobý styl s lehkým revivalem módního střihu sedmdesátých let, který si okamžitě získal pozornost největších veličin módního světa; dnes si pokládá za čest být oblékána Stellou McCartneyovou i Madonna. Na svou dceru může být Paul McCartney právem pyšný. Podle slov návrháře Karla Lagerfelda čeká Stellu na módním poli stejně oslnivá kariéra, jakou prožil její otec na poli hudebním. Heather, Lindina dcera z prvního manželství, dnes žije v Londýně, kde si zařídila malou keramickou dílnu. Svět showbyznysu ji podle jejích slov nezajímá, rozhovory s novináři odmítá. Pokud už něco řekne, pak jen opakuje, že ona s Paulem McCartneym nemá mnoho společného. Podobně odmítavý vztah k veřejnému životu však mají i další dvě děti manželů McCartneyových, byť i ony se věnují uměleckým profesím. Mary dnes bydlí se svou nevlastní americkou sestrou v St. John's Wood, nedaleko místa, kde se narodila. I ona se snaží demonstrovat finanční nezávislost na rodičovských milionech - nejprve pracovala u společnosti MPL Communications, která patřila McCartneyovým, v současné době se vydala v matčiných šlépějích a stala se fotografkou. Jediný syn Paula McCartneyho se vcelku neúspěšně pokouší o hudební kariéru, ale zatím jediným výsledkem je jeho hostování na otcově albu Flaming Pie ve skladbě Heaven On A Sunday.Jeho otec ho viděl až po týdnu. Když se 8. dubna 1963 v Liverpoolu narodil Cynthii syn Julian Lennon, byl jeho otec na turné s The Beatles. Beatlemanie právě začínala a slavný zpěvák musel do porodnice v přestrojení. Na dítě, které pojmenoval po své matce Julii, o kterou přišel již v pubertě, však byl nesmírně hrdý. Je naprosto úžasnej, Cyn! No není absolutně fantastickej? Kdo ví, jestli z něj jednou bude slavný rocker, jako je jeho táta?" Rockerem se Julian stal, slavným taky. Alespoň na čas. Prvně se o něm svět dozvěděl, když ještě chodil do školky. Psal se rok 1966, když si domů přinesl obrázek plný hvězd a dětsky neumělé kresby své blonďaté kamarádky. Co to je?" vyzvídal John Lennon. To je Lucy na nebi s démanty." O rok později se na slavném albu Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band objevila krásná Lennonova písnička se stejným názvem. Už když v roce 1975 Julian založil se svým spolužákem Justinem Claytonem první kapelu, hrál na kytaru, kterou dostal k Vánocům od Johna Lennona. V tomto případě opravdu nepadlo jablko daleko od stromu. A nejen co se lásky k šestistrunnému nástroji týká. Podobně jako John, i Julian předčasně ukončil studia a dal přednost mytí nádobí v jednom londýnském bistru. Dlouho u toho nezůstal, nakonec se rozhodl pro soužití s Rayem Cooperem, perkusionistou z doprovodné skupiny Eltona Johna. Neměla jsem z toho zpočátku velkou radost, ale dnes musím přiznat, že to byl právě Ray, kdo z Juliana udělal skutečného muzikanta," nechala se u příležitosti vydání první Julianovy desky slyšet Cynthia. Album nazvané Valotte vyšlo v roce 1984 poté, co Julian o rok dříve anonymně zaslal svou nahrávku gramofonové společnosti Charisma Records. Zalíbila se. A líbila se i Paulu McCartneymu, který Julianovu prvotinu v tisku několikrát pochválil. Dodnes je to nejslavnější deska nejstaršího Lennonova syna; hitovou skladbu Too Late For Goodbyes je možné občas slyšet ještě dnes. Několik týdnů vedla americkou hitparádu a prodalo se jí přes dva miliony. Druhé album s názvem The Secret Value Of Daydreaming se na trhu objevilo v roce 1986. Není špatné, ale kvalit Valotte nedosahuje. O třetí desce Mr. Jordan z roku 1988 už nelze říct ani to. Svou reputaci si Julian napravil až o tři roky později, kdy natočil album Help Yourself. Přesto se na následujících sedm let stáhl do ústraní. Byl jsem hudebním průmyslem naprosto frustrovaný, pořád se někdo snažil ovládat mou kariéru. A jak může člověk vyjádřit sám sebe, když s ním někdo v jednom kuse manipuluje? Potřeboval jsem si odpočinout, přemýšlet o životě bez hudby. Věnoval jsem se architektuře a designu, ale nakonec mě muzika zavolala zpět. Nedokážu ji opustit, stejně jako to až do konce svého života nedokázal můj otec," tvrdil Julian, když se v roce 1998 vracel na hudební scénu s deskou Photograph Smile. Nebyla to nejlepší deska, o Julianově společném koncertu se Seanem Lennonem se ve stejném roce mluvilo víc. Právě od druhého Lennonova syna se totiž začalo očekávat, že převezme prapor otcova geniálního písničkářství. Prvorozený Julian měl dost času a příležitostí prokázat, že jeho talent se otcovu nikdy nevyrovná.Svého prvního syna vídal John Lennon stejně zřídka jako v dětství svou matku; na veřejnosti se mohla Cynthia po boku svého muže prvně představit až krátce před Julianovými prvními narozeninami; hlavně aby neohrozila image slavné kapely a jejich popularitu... Lennon své první ženě nikdy nebyl věrný. Sám jí jednou přiznal, že ji podvedl s desítkami žen. Nakonec to však byl paradoxně on, kdo podal žádost o rozvod. A jako důvod uvedl - nevěru své ženy! Snad proto se v roli otce druhorozeného Seana tolik snažil. Tím spíš, že Sean byl doslova vymodlené dítě. Poprvé přišla Yoko Ono s Lennonem do jiného stavu již v létě roku 1968; oba tehdy brali heroin a Yoko na podzim potratila. Ještě než v tajnosti pochovali čtyřiadvacet týdnů starý plod, kterému dali jméno John Ono Lennon II., nahrál jeho otec slábnoucí tep srdce svého dítěte. Zvukový záznam se o pouhých pět měsíců později objevil pod názvem Baby's Heartbeat na druhé desce Johna Lennona a Yoko Ono. Sean Taro Ono Lennon se narodil 9. října 1975, v den Johno vých pětatřicátých narozenin. Až do Lennonovy smrti v roce 1980 se ti dva od sebe skoro nehnuli. Po osudném 8. prosinci, kdy pět výstřelů Marka Chapmana definitivně ukončilo sny o návratu The Beatles, se Sean Lennon stal jednou z nejstřeženějších postav v Americe; ať šel kamkoliv, doprovázeli ho dva ozbrojení strážci. Na druhou stranu se z něho Yoko Ono snažila za každou cenu udělat mediální hvězdu a brala ho s sebou na všechny večírky a společenské události. Sám Sean to někdy komentoval pěkně sarkasticky, přesně v duchu svého otce. Na uvádění The Beatles do rock'n'rollové síně slávy se nechal slyšet: Jsem pořádně pyšný, že tady teď stojí, zvlášť když jsem pro to neudělal vůbec nic." S hudbou začal ve dvanácti letech, kdy vzal prvně do ruky kytaru. Ameriku zrovna ovládala Nirvana a grungeová horečka. Nejmladší Lennon promptně založil v tomto drsném stylu kapelu IMA, ale z garáže se s ní nedostal. Na čas proto hrál v doprovodné skupině Yoko Ono, s níž natočil album Rising. To bylo něco šíleného - my jsme ječeli Úúúúáááá a matka zase Ááááááúúúú," vzpomínal při vydání své vlastní prvotiny Into The Sun v roce 1998. Byla netrpělivě očekávána a vydána za obrovské publicity. Dokonce se kritice líbila, nijak zvlášť se však neprodávala.Jeden z potomků bývalého bubeníka The Beatles hrál skoro ve stejně slavné kapele jako jeho otec. Jmenovali se The Who; v šedesátých letech patřili společně s The Beatles a Rolling Stones k těm nejslavnějším a jejich bubeník Keith Moon je dodnes považován za jednoho z nejlepších rockových hráčů. Byl to právě on, kdo učil Starkeyho jr. udávat rytmus. A to navzdory otcovu tvrzení, že nedopustí, aby jeho prvorozený syn byl stejně jako on bubeníkem. Zakk Starkey se osmnáctileté Maureen Coxové, bývalé kadeřnici, a Ringovi Starrovi narodil 13. září 1965 v Londýně. Jméno mu vybral pyšný otec, prý proto, že je to silné jméno a nedá se krátit a komolit. A taky že měl v té době plnou hlavu jedné kovbojky, jejíž hlavní hrdina se jmenoval Zakk. O dva roky později, 19. srpna, se jim pak narodil syn Jason a 17. listopadu 1970 třetí syn Lee. Ti se však uměleckého života straní, publicitu nesnášejí a úzkostlivě si střeží soukromí. Svého prvorozeného syna Ringo Starr stranou od hudby dlouho neudržel. Již v polovině sedmdesátých let se v nejednom rozhovoru pyšnil, jak Zakkovi kupuje všechny desky jeho oblíbenců Alice Coopera a Davida Bowieho. Zak nedávno přišel ze školy a vyprávěl mi, že zakládají se svými spolužáky kapelu ve stylu Alice Coopera. Nakonec jejich plány překazila touha všech čtyř být Alicem Cooperem. Nikdo z nich prostě nechtěl hrát na bicí... Tak alespoň chodil několik týdnů po bytě s pomalovanými tvářemi," vyprávěl tehdy již bývalý člen The Beatles. Navzdory svému prohlášení nad čerstvě narozeným synem ho učil Ringo na klavír a záhy se přestal vzpírat i Zakkovu přání stát se bubeníkem. Bylo mu deset, když mu otec dal první lekci hry na bicí. Jen jednu jedinou. Když se syn dožadoval pokračování výuky, Ringo mu řekl: Jestliže se chceš naučit hrát na bicí, uč se sám." A tak se Zakk učil. Každý den po návratu ze školy seděl se sluchátky za bicími a snažil se zahrát to, co jeho oblíbení bubeníci. V otcově sbírce desek našel kompilaci nejlepších skladeb skupiny The Who a zamiloval se do hry Keitha Moona. Měl štěstí. Slavný muzikant bydlel nedaleko a byl to tátův výborný kamarád. Věnoval Zakkovi jeho druhé bicí; ty první mu koupil k Vánocům Ringo. Jenže ty od Keitha byly lepší," tvrdil později Zakk. Nikoliv kvalitou, ale proto, že měly na kopáku nahou ženskou." Moon se stal Zakkovým učitelem a jakýmsi náhradním otcem. V roce 1975 se Ringo s Maureen kvůli Ringovým aférám s americkou modelkou Nancy Andrewsovou rozvedli. Zakk krátce po rozvodu nějaký čas bydlel u `strýčka Keitha'. Moonie na mě měl vždycky čas, zatímco můj otec byl se svou novou přítelkyní někde v Monte Carlu nebo kdovíkde." Bohužel 7. září 1978 zemřel Keith Moon na předávkování. Byl to asi můj nejhorší zážitek... Ale vlastně díky němu dodnes bubnuji - chápu jako Moonieho odkaz, že musím vydržet," říká dnes Zakk Starkey. Už na škole si prošel několika kapelami. Nic moc po nich sice nezbylo, ale Zakk je bral velice vážně. Stal se z něj rocker, který si nezadal ani s nejdivočejšími výstřelky z dob mládí svého otce. A tak ho bývalý člen The Beatles v šestnácti vyhodil z domu. Zakkovi to bylo jedno, žil naplno muzikou. Bydlel jsem tehdy velice blízko jednoho nahrávacího studia. Kdesi v hospodě jsem se seznámil s jeho majitelem, tak mě začal zvát do studia na různé sessiony. Nakonec jsem nahrával i s kapelou The Spencer Davis Group a bral za to padesát liber týdně. V tu chvíli jsem měl pocit, že mě muzika uživí," vzpomíná s odstupem času syn milionáře. V roce 1981 se Ringo Starr oženil s Barbarou Bachovou, americkou modelkou a herečkou, která ztvárnila postavu přítelkyně Jamese Bonda ve filmu The Spy Who Loved Me. S Ringem se potkali při natáčení komedie Caveman a byla prý to láska na první pohled. Bývalý bubeník The Beatles ostatně vždycky zdůrazňoval, že to byla právě Barbara, kdo zachránil jeho kariéru: Dokopala mě, abych začal zase nahrávat." Ve skutečnosti se vzájemně dostali až na samé dno drogové a alkoholové závislosti. Teprve poté, co sjetý a opilý Ringo jednou Barbaru málem umlátil k smrti, rozhodli se pro odvykací kúru, kterou úspěšně dokončili v říjnu 1988. Čistí jsou údajně dodnes. Zakk si v roce 1984 vzal Sarah Menikidesovou a ještě ten rok se stal otcem; prvorozená dcera dostala jméno Tatia Jayne Starkeyová, což z Ringa udělalo prvního dědečka z bývalých členů The Beatles. Trvalo dlouho, než se tihle dva bubeníci sešli na jednom pódiu. Teprve když se Ringo Starr vrátil z protialkoholické a protidrogové léčebny a o rok později založil svůj All Starr Band, posadil na několik koncertů za bicí svého syna. Sám Ringo se pak nechal slyšet: Zakk je technicky mnohem lepší bubeník, než jsem já. Má stejně dobrý timing. Ale můj styl je mnohem uvolněnější." V roce 1994 Zakkovi Starkeymu nabídli zbylí členové The Who, aby obsadil místo po zemřelém Moonovi. Při nepravidelných návratech svého času nejhlučnější rockové kapely s ní hrává dodnes. Mimo to se podílel na desce slavné britské popové kapely Lightning Seeds a hrál s řadou dalších skupin. Nikdy nebude tak slavný jako jeho otec, ale má velké šance být mnohem lepším bubeníkem, tvrdí hudební znalci. Vždyť příští týden oslaví teprve šestatřicáté narozeniny.Překrásná Pattie Boydová se úspěšně živila v Paříži jako modelka. Po návratu do rodné Anglie dostala malou roli ve filmu o skupině The Beatles, nazvaném Perný den. To stačilo, aby se zamilovala do George Harrisona. Vzali se 21. ledna 1966, už koncem šedesátých let se však jejich vztah ocitl v krizi. Paní Harrisonová se pokusila vzbudit manželův zájem flirtováním s jeho nejlepším přítelem, muzikantem Erikem Claptonem. Pokus se moc nevyvedl - Eric Clapton se do pohledné modelky zamiloval. Žárlivý Harrison se snažil oplatit stejnou mincí a pokusil se svést Pattieinu sestru Jenny... Jednu pozitivní věc však tahle aféra přinesla - Clapton napsal pro Pattii svou nejkrásnější a nejslavnější píseň Layla. Pattie Boydová by mohla být považována za největší rockovou múzu, ale jak sama říká: Když si vzpomenu na ta báječná šedesátá léta, tak se jen divím, že jsme to vůbec přežili." Rozvod se táhl dlouho a patří k nejméně radostným okamžikům Harrisonova života. Po dlouhých právních tahanicích byli manželé Harrisonovi rozvedeni v roce 1977. O dva roky později se Pattie vdala za Erika Claptona. Harrison mezitím prožíval krátkodobý románek s Ringovou ženou Maureen, dokud v kanceláři gramofonové společnosti A&M v Los Angeles nepoznal mexickou sekretářku Olivii Trinidad Ariasovou. 1. srpna 1978 se jim narodil syn Dhani (Dhani je sanskrtské slovo pro bohatý), 2. září se i přes nevoli Harrisonových rodičů vzali. Pattie Boydová děti mít nemohla, a tak je Dhani dodnes jediným dítětem sólového kytaristy skupiny The Beatles. George byl z narození syna a dědice tak nadšený, že okamžitě odjel k příteli Rodneymu Turnerovi do Henley vyzvednout bleděmodrého rolls-royce, kterého objednal zvlášť pro tuto slavnostní chvíli. Po letech drogového a alkoholového obžerství se z něho stal natolik starostlivý a majetnický otec, že v prvních několika měsících se nesměl malého Dhaniho dotknout nikdo kromě něho a Olivie. Stejně jako John Lennon v případě narození svého syna Seana, byl i George posedlý obavou, že by Dhani mohl od někoho něco chytit. Snad i tato úzkostlivá výchova způsobila, že Dhani dodnes žije s rodiči, které nade vše miluje, nebere drogy, neholduje alkoholu a neobjevuje se na stránkách bulvárního tisku každý den s jinou přítelkyní. Výjimkou byla zpráva z loňského listopadu, v níž se bylo možné dočíst, že syn slavného George Harrisona v Oxfordshire velice neslavně havaroval se svým luxusním vozem Audi S3 za 25 tisíc liber. Škoda tehdy činila čtyři tisíce liber, ale řidič vyvázl z nehody bez jakéhokoli vážnějšího zranění... Dhani je dnes studentem na prestižní Brown University, studium však v souvislosti s otcovou stále se zhoršující rakovinou na čas přerušil, aby mu mohl být nablízku... Jako by to snad ani nebyl syn jednoho z rebelů jménem The Beatles.