Synek, Abbasová i Landovi zapózovali s miminky pro dobrou věc

VOJTĚCH DYK A KLAUDIE

"Co bych ti popřál... Aby tě někdo vychoval a vzal si tě za vlastní. Až se tak stane, tak ti přeju, abys v životě dělala jen to, co tě baví, a abys to dělala pořádně. S takovou chutí, s jakou jsi mě dnes počurala."

ONDŘEJ SYNEK A RADIM

"Přeju ti hlavně zdraví, to je nejdůležitější. Pak štěstí, abys ho měl víc než na začátku. Aby sis vychutnal život a nepřemýšlel o tom, jaký si do něj měl start."

LEJLA ABBASOVÁ A ANDĚLKA

"Přeju ti zaprvé co nejdříve rodinu, která se tě ujme. Zadruhé, aby ta rodina byla milující. A zatřetí, aby tvůj život nebyl zasažen žádnými dramatickými událostmi."

MARTHA ISSOVÁ A SYLVIE

"Drahá Sylvie, z celého srdce ti přeju, abys byla zdravá, aby ti do cesty vstoupila milující radostná rodina, abys poznala, co tě baví a dělá šťastnou, a abys našla dobré přátele."

DANIEL A MIRJAM LANDOVI A PAVLÍK

"Přejeme ti, aby ses v životě dokázal prosadit v tom, v čem budeš chtít. A ať sám v sobě najdeš štěstí."