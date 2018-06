Syna si užívám, je s ním velká sranda, říká Lukáš Hejlík

„Na Ples v Opeře nás přilákalo hlavně jeho téma Velká Británie. Já jsem totiž v Londýně dlouhou dobu žila,“ sdělila Veronika, která je jen pět měsíců po porodu štíhlá jako proutek.



Na ples ovšem nevyrazili proto, aby si zatančili, ale aby se pobavili s přáteli a užili si volný večer. „Já jsem nikdy netančil ve StarDance, takže tančit neumím,“ řekl herec známý ze seriálů Ošklivka Katka, Terapie nebo Ordinace v růžové zahradě. „A já se přiznám, že jsem nechodila do tanečních, takže vlastně asi tančit neumím. Na svatbě jsme to tedy rozjeli docela dobře, ale tam to byla větší divočina,“ svěřila se Veronika.

V roli novopečené maminky se cítí skvěle. „Užívám si to. Už skoro pět měsíců. A je to čím dál tím lepší, protože malý už teď i povídá a reaguje na nás. Je živější a je to s ním větší sranda,“pochlubila se.

Ze syna je nadšený i Lukáš. „Už dokonce začal dělat i sudy. Já si to také užívám a je to s ním velká sranda,“ doplnil.

Ačkoli je Vojta ještě hodně malý, jeho rodiče už aplikují nějaké výchovné metody. „Já jsem hrozně přísná. Vojta třeba začne plakat a Lukáš k němu hned běží a já mu vždycky říkám, ať ho chvíli nechá. Lukáš je takový víc starostlivější,“ popsala iDNES.cz Hejlíková. Její manžel jí ale oponoval. „To zase ne. Verunka je mnohem starostlivější, než jsem si myslel, že bude. Její cynismus dost rychle opadl,“ doplnil Hejlík, který se snaží být s rodinou co nejvíce.

Veronika Hejlíková se synem Vojtou

„Já pracuji přes emaily a posílám Lukáše různě po republice. Když ho chci mít doma, tak mu tam žádnou akci nedám. Ale když ho doma nechci, tak ho třeba někam pošlu,“ prozradila Veronika, která manželovi pomáhá plánovat jeho čas a stará se o jeho pracovní záležitosti třeba v rámci Lukášova projektu Listování. Svou práci zvládá i s péčí o syna skvěle. „Párkrát jsem si ze začátku poplakala, než jsem se do toho dostala, ale teď napočítám do deseti a je to vyřízené,“ dodala bývalá modelka.