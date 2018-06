Syn Veroniky Žilkové získal roli v seriálu. A rovnou přišel o vlasy

"Máma mi před natáčením dala jedinou radu, řekla: Uklidni se. Jinak se doma o práci moc nebavíme a já ani nechci. Snažím se vyšlapat si tu cestu sám. I když vím, že ještě dlouho se o mně bude mluvit hlavně jako o synovi Veroniky Žilkové než jako o Vincentovi Navrátilovi. Ale s tím počítám," říká mladý herec.

Cesty domu, do kterých nastoupí v podzimní sezoně, pro něj představují první seriálovou roli. Zahraje si postavu Michala, který se těžko vyrovnává s rozchodem svých rodičů.



Vincent Navrátil se nejvíc učí od kolegy Igora Chmely (vlevo).

Krátký sestřih nemá bezdůvodně. "Natáčím zároveň film z období druhé světové války, pro který musím mít hodně krátké vlasy. Scenáristé to proto zakomponovali i do Cest domů. Nevadí mi, že jsem se musel nechat ostříhat, je to součást role," objasňuje nový herecký talent s tím, že to není jediný "ústupek", který musel coby herec podstoupit.

"Kvůli roli v tomto filmu jsem musel hodně zhubnout. Mám pak ale točit další film, pro který naopak budu muset nabrat svaly. Takže mě čeká několik měsíců tvrdého tréninku v posilovně. Jsem sám na sebe zvědavej," uzavírá Vincent Navrátil.