Syn Venduly Svobodové trpí astmatem stejně jako ona

Syn Venduly Svobodové a zesnulého skladatele Karla Svobody Jakub se bez inhalátoru a pravidelných prohlídek u lékaře neobejde. Jinak ale není na Jakubovi nemoc vůbec znát. "Je velice společenský a kontaktní, někdy až moc. Proto mám obavu, jestli za ten rok v té škole bude sedět v lavici," svěřila se Svobodová. Má ale v učitele důvěru. "Myslím, že ho srovnají," dodala.

Jakub Svoboda právě nastoupil do poslední třídy školky. Předtím ale musel podstoupit pravidelnou lékařskou prohlídku na dětskou kliniku na Karlově. Jeho matka si místní lékaře velmi pochvaluje. "Já sem chodím s Jakubem i sama se sebou, to přiznávám, i když to je dětská nemocnice," řekla Svobodová.

Její nadace Kapka naděje sem věnovala fibrobronchoskop v celkové hodnotě 315 700 korun. Bronchoskopie je v současné době nejčastěji používaná metoda, s jejíž pomocí se řeší vdechnutí cizích těles do dýchacích cest a díky bronchoskopu lze během zákroku odebrat vzorky tkání a hlenu.

"Stále přibývá dětských pacientů se závažnými respiračními infekty, vyžadujícími umělou plicní ventilaci pro velmi závažný průběh onemocnění, kde je nutné urgentní endoskopické řešení k zajištění průchodnosti dýchacích cest," řekl MUDr. Petr Koťátko z dětské pneumologie VFN a 1. LF UK, kam byl nový přístroj umístěn.