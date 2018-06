Syn Van Damma se potatil, je svalovec a hraje ve filmu

11:39 , aktualizováno 11:39

Jaký otec, takový syn. Platí to i v případě čtyřiadvacetiletého Kristophera Van Varenberga, jehož otcem je akční hrdina Jean-Claude Van Damme. Mladík s vypracovaným tělem si s otcem už zahrál v několika filmech a teď natáčí další snímek Welcome To the Jungle.