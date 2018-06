Syn se potatil, bude určitě fotbalistou, tvrdí těhotná Vlaďka Erbová

"Kdyby to příroda dovolila, určitě bych moc ráda měla další dítě. Já si ale myslím, že budu šťastná i za tohoto chlapečka, když ho šťastně a zdravě porodím a půjdeme oba dva zdraví z porodnice domů," prozradila modelka.

Termín porodu se blíží a podle nastávající maminky je už téměř jasné, čím se bude živit její syn až vyroste.

"Posledních pár měsíců se tváří, že to bude malý fotbalista, protože to kopání, které cítím, je tak intenzivní a tak bolestivé, že mám pocit, že ten malý tam má jenom nožičky," říká Erbová. "Biologický tatínek je pan Tomáš Řepka, který ty kopačky nesundá ani za deset let, jak jsem pochopila, tudíž náš malý bude předpokládám po tatínkovi," dodala.

VIDEO: LÁSKA POD LUPOU: Vlaďka Erbová a Tomáš Řepka Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kvůli silné chřipce se ale Erbová omluvila z akce nadace Rakovina věc veřejná, jejíž je už třetím rokem patronkou a nafotila pro ni i s partnerem kalendář (více čtěte zde).

"Mám pár dní do porodu a mám opravdu ošklivou chřipku, kterou musím vyležet, abych to v sále udýchala," vysvětlila.

Kromě modelky s nadací spolupracuje také několikanásobný český mistr v badmintonu a olympionik Petr Koukal, který sám prodělal rakovinu a je společně s Naďou Urbánkovou tváří projektu Pošli příběh. S nadací spolupracuje i partnerka fotografa Jana Saudka Pavla Hodková, která chystá kalendář s odhalenými sportovci.

"Zatím bych nechtěla prozrazovat více, ale určitě tam bude Petr Koukal a dalších jedenáct sportovců. Fotit budu na jaře. Bude to čisté, aby tam vyzněla linie těla, chtěla bych, aby to bylo něžné," prohlásila Hodková.