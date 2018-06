Syn rockera Vojtka ve společnosti: tátu nezapře

Svého tátu klučina nezapře podobou ani chováním. Je mu teprve deset měsíců a už si libuje, když se s ním jeho máma Libuška usadí na baru a předává ho z jedné ženské náruče do druhé, což přátelé zatím ještě manželů kvitují s pobaveným úsměvem.

VIDEO: Absolonová tváří restaurace Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

"Některé kamarádky ho ještě neviděly, tak si ho musely pochovat," vysvětlovala tanečnice na otevření nové restaurace a kavárny Java v centru Prahy. "Šel z ruky do ruky a ani trochu mu to nevadilo, vůbec se mu ve společnosti hodně líbilo, byl ve svém živlu," dodala. Na svého syna pěla jen chválu. "Je to hodné a pohodové miminko. Vůbec nebrečí, jenom když má hlad, nebo ho bolí bříško."

S milenci na jednom pódiu

Syna měla Vojtková vychovávat původně se zpěvákem Kabátů, namísto toho ji s ním pomáhají rodiče. Josef Vojtek totiž vzplanul láskou ke kamarádce a kolegyni své ženy Jovance Skrčeské. Už brzy se tanečnice potká na divadelních prknech s oběma milenci, po prázdninách se totiž vrací po krátké mateřské dovolené do práce.



Josef Vojtek a Jovanka Skrčeská



"Potkáme se v Adéla ještě nevečeřela a v Kleopatře. Ještě jsou přede mnou dva měsíce prázdnin, doufám, že po nich to bude v pohodě. Chci, aby bylo, mám hezkou práci. Na Broadwayi u Oldy Lichtenberga pracuju šest let a myslím, že není důvod ji kvůli něčemu takovému měnit. Myslím, že čas to všechno vyléčí a srovná," míní Vojtková.



Syn je chlap, který mi zůstane

Za dva měsíce se stěhuje z domu, který s manželem společně rekonstruovali, do bytu v Říčanech u Prahy, kde má i rodiče. Byt jí koupil podle dohody Vojtek, vybavení už si bude pořizovat sama.



Libuše Vojtková se synem Matyášem

Rozvod stále ještě neproběhl a tak není určen soudem ani kontakt s dítětem. "Malý se občas s tátou vidí, pravidelně to určené nemáme, záleží, jak se domluvíme. Napsalo se toho o našem rozchodu hodně, ale pravdou je, že jsme spolu mohli od začátku komunikovat a od začátku jsme také byli na všem dohodnutí. Jenom s tou slečnou se nebudu bavit asi už nikdy. Věnovala jsem jí šest let své přízně a tím to skončilo."



Nový muž v životě křehké brunetky není. "Jediný chlap, který mi zůstane, je Matýsek," říká. Kvůli němu teď řeší budoucnost a zařizuje zázemí, kvůli němu se musí co nejdřív vypořádat s bolestí, kterou má v srdci. "Hlava ví, ale srdíčko se musí srovnat, to ještě pořád bolí a myslím, že bude bolet ještě dlouho. Náš vztah s Pepou ale měl smysl a stál za to právě kvůli Matýskovi, protože mít dneska zdravé miminko je dar od Pánaboha. Kdybych řekla jediné křivé slovo, tak bych se strašně rouhala," uzavírá Vojtková.