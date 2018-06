Sepéšiho syn promluvil na kameru: S Bartošovou se sejít nechci

Petr Belhocine byl počat v době, kdy měl být Petr Sepéši ve vztahu s Ivetou Bartošovou. Už v minulosti se ale objevily zprávy o tom, že interpreti slavných Knoflíků lásky byli jen přátelé, kolegové a spolubydlící.

"Rodiče se báli Ivetu nechat v tak velkém městě bez dozoru. Proto bydlel s ní, staral se o ni a měl ji jako sestru," řekla v roce 2010 Romana Fischerová, která se se zpěvákem osobně znala.

Petr Sepéši a Iveta Bartošová v roce 1985

Petr Belhocine tehdy její slova potvrzoval. Dnes už vztah svého otce s Ivetou Bartošovou nechce komentovat. "Ať si myslí každý, co chce. Já vím, jak to je. Nesetkal jsem se s ní a ani po tom nějak netoužím. Nebudu ji vyhledávat. Samozřejmě když ji někde potkám, tak se s ní pozdravím," řekl Sepéšiho syn.

V dědictví po otci dostal i nevydané nahrávky, které pro něj 25 let schraňoval bratr Petra Sepéšiho Jan. Belhocine by se o ně rád podělil a plánuje vydat album k nedožitým 55. narozeninám svého otce. Ty by Petr Sepéši oslavil v roce 2015.