Syn Partyšové si užívá život celebrity, narozeninový portrét mu věnoval Šetlík

Moderátorka Gábina Partyšová je příliš pragmatická na to, aby naslouchala radám kartářek, jasnovidců a podobných...

Večírky nejvíc obráží Jana Doleželová, tvrdí Partyšová

Miss ČR 2004 Jana Doleželová je co do počtu navštívených večírků na absolutní špici. V rozhovoru na Frekvenci 1 to...