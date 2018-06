Syn Partyšové a Kokty byl na Floridě hvězdou

"V Naples jsou velice přátelští lidé, a když máte děti, okamžitě vás osloví a baví se. Z Kristiánka tam byli všichni vedle, obdivovali ho, jaký je to krásný chlapeček," líčí pyšná maminka.

V americkém Naples na Floridě strávila rodina v pronajatém domě se zahradou plnou pomerančovníků sedmnáct dní. Plán odpočinout si a vyvézt synka za teplem byl obohacen také o hraní golfu a obhlédnutí místních realit. Podnikatel Josef Kokta, vášnivý golfista, si totiž tento ráj golfu zamiloval a jednou by tady chtěl mít zázemí. "Je moc sympatické, jak tam starší lidé žijí aktivně, bylo by fajn takhle skončit. Pár domů jsme navštívili a máme o čem přemýšlet," říká manželka Gábina.

Čtrnáctiměsíční Kristián byl nejvíc unesený z moře a z písku. "Samozřejmě ho okamžitě ochutnal," směje se Partyšová. V trenýrkách a tričku, které mu jeho máma oblékla namísto zimní kombinézy, si ale liboval. A rodiče taky. "Mohla jsem ho po dlouhé době nechat volně běhat po plážích, doma jsem mu totiž pořád v patách. Je ve věku, kdy má doslova sebevražedné sklony, a člověk ho nemůže nechat bez dozoru ani na vteřinu," prozradila moderátorka.

Klidná ovšem nebyla, když cestou z výletu do Miami potkali aligátora. "Dálnice se tam teprve buduje a my jeli po staré cestě, kterou lemuje kanál a v něm aligátoři jsou. Podél silnice taky stojí cedule s nápisy Nebezpečí, nezastavovat. Já bych teda ani náhodou nezastavila, natož abych vystupovala, to by mě vážně nenapadlo," uzavírá Partyšová.