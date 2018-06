Syn Michaela Douglase byl zatčen, prodával drogy

Syna herce Michaela Douglase a jeho bývalé manželky Diandry Lukerové zatkla policie v manhattanském hotelu Gansevoort 28. července.

"Cameron žil v tom hotelu, pronajímal si pokoj asi měsíc a měl podobné zázemí i na Miami a v Los Angeles. Informátor pro DEA navštívil Camerona v New Yorku, aby nalíčil obchod. Chtěl velké množství drogy crystal meth a pak řekl lidem z DEA, že byl Cameron vyšinutý a v jeho pokoji byl pěkný svinčík," uvedl zdroj z DEA.

Mluvčí Michaela Douglase se odmítl k případu vyjádřit. Není to ale poprvé, co měl Douglas kvůli drogám problémy s policií. Poprvé ho zatkli na konci devadesátých let v New Yorku kvůli držení kokainu, před soud se dostal i v roce 2007, kdy u něj v autě policie našla stejnou drogu.

Problémy s drogami však mají Douglasovi nejspíš dědičné. Michael Douglas se v minulosti léčil ze závislosti na alkoholu, jeho bratr Eric svůj boj s drogami prohrál, v roce 2004 zemřel na předávkování.