Syn Maxové mluví třemi jazyky

Modelka šek přebírala na pražském Střeleckém ostrově. Jen o pár metrů dál - na Dětském ostrově - měla svého třiapůlletého syna Tobiase. Hlídala ho její maminka a kamarádka, oděvní návrhářka Klára Nademlýnská, a tak Tereza spěchala za nimi.

"Už jsem slyšela, že tady nějaké dítě vlezlo do fontánky, tak jsem překvapena, že to není náš Tobias," komentovala setkání se synem. Ten je prý velmi živé dítě a také verbálně zdatný. Přitom do dvou let neřekl ani slovo, takže se jeho rodiče báli, že je autista. Pak se najednou rozmluvil ve třech jazycích.

Angličtinu pochytil od obou rodičů, dánštinu od svého otce, tenisty Frederika Fetterleina, a češtinu má odposlouchanou díky Tereze. "Trošku na ni ale zapomíná, takže ho tady teď nechám u mamči, aby si ji osvěžil," prohlásila Tereza, která bude od září Tobiase vodit v Monaku do školky, aby se naučil také francouzsky.

Z Prahy odjela Maxová za prací do Barcelony a do Palmy de Mallorca. Poté se vrátí do Prahy pro maminku a syna a poletí do Miami na Floridu. "A pak už snad konečně budeme mít prázdniny. Zůstaneme v Monaku, protože přes rok si ho moc neužijeme. A pokud budou tak strašná horka jako loni, pojedeme taky za Frederikovými rodiči do Dánska," řekla.

Její manžel je nyní ve Wimbledonu, kde dělá televizního komentátora tenisových zápasů a pořád zvažuje nabídku jak dánské, tak britské televize na moderování reality show.

Tereza zase připravuje velkou módní show, která se má uskutečnit 25. listopadu v Praze. Je na ni pozván i monacký princ Albert a Eva Herzigová. Ani Tereza, ani Eva však na molo tentokrát nepůjdou. Herzigová se představí jako návrhářka. Poprvé v Česku předvede vlastní kolekci plážového oblečení.



SOUZNĚNÍ. Syn Terezy Maxové, Tobias Joshua Fetterlein, našel okamžitě kamaráda v Natanovi Tačevském, jehož maminkou je oděvní návrhářka Klára Nademlýnská. Prý stejný temperament.