Syn Martina Dejdara chce být hokejistou, táta ho vzal do týmu

Matěj a Martin Dejdarovi si jsou nejen hodně podobní a rozumí si jako dva dospělí chlapi, ale mají i společnou chuť sportovat. Především hokej je jak pro tátu, tak i syna číslo jedna.

Martin sice v hokeji našel zálibu až po natočení seriálu Poslední sezona, kde ztvárnil hlavní postavu hokejisty Jana Krola, ale tato vášeň ho už neopustila.

"Já jsem nikdy hokej jako malý nehrál. Začal jsem s tím dost pozdě, právě díky seriálu Poslední sezona. Tenkrát mi bylo líto skončit nejen s natáčením, ale především jsem se nechtěl rozloučit s bruslemi, hokejkou a pukem. Tenkrát mě napadlo založit si vlastní tým HC Olymp, se kterým by se dělaly různé akce a sbíraly se peníze pro charitativní účely," přiznává Dejdar.

Do svého týmu obsadil jako nejmladšího člena i svého syna Matěje, který se prý potatil, ale ne ve sklonech k herectví. Zdědil spíš geny sportovní.

"Matěj je strašně pohybově šikovný a hokej hraje za Spartu Praha. Je hodně dobrý hokejista, proto si troufám říci, že herec asi nebude. Ale nikdy neříkej nikdy. Rozhodně ho budu podporovat v tom, co bude chtít on sám dělat," dodává hrdý otec.

To, že Matěj na ledě válí, předvedl nejen na mnoha akcích v České republice, kam s Olympem jezdí, ale spolu s tátou a dalšími osobnostmi, jako jsou například herci David Suchařípa, Jiří Mádl, Sagvan Tofi či hokejisté Jiří Hrdina a Pavel Richter odjeli do Moskvy sehrát česko ruský hokejový zápas na stadion Sokolniki, kde za Spartak Moskva hraje Dominik Hašek. "Bohužel tam Dominik nemohl být, protože právě o víkendu, kdy jsme zápas hráli, byli s jejich týmem mimo Moskvu," litoval Dejdar.

Na led nastoupili i mladí hokejisté ze 6.třídy Sparta Praha, kteří si odnášejí jen ty nejkrásnější zážitky. "S kluky jsme za naši pětku dali hned první gól a postaral se o to Robert Martínek. Měli jsme radost, i přes to, že jsme nakonec prohráli 6:7 byl ten zápas skvělej a navíc mi táta říkal, že jsme pro nadaci Pod flagom dobra vydělali skoro 3 miliony, takže i když nás prohra mrzí, toto je bezvadný," pochvaloval si Matěj, který by se jednou chtěl stát profesionálním hokejistou.