Syn Magica Johnsona si drží štíhlou figuru a nohy ukazuje v sukních

E.J. Johnson vyrazil na večírek na Manhattanu. Oblečené měl kožené šortky se sukní s třásněmi, černé silonky, černé tílko a koženou bundu. Nechyběl ani perlový náhrdelník. Tílko později vyměnil za průhledný top.

Syn basketbalové legendy Magica Johnsona, který měří 190 centimetrů, se rád pasuje za módní ikonu. Je také členem televizní módní policie.

Díky tubulizaci žaludku loni v létě celkově zhubl kolem 80 kilo a rád se tím pochlubí. V kondici se udržuje díky pilates a musí si hlídat jídelníček.

„Je to zcela nový způsob myšlení, žiju nový, zdravý životní styl. Opravdu si myslím že je důležité, abyste nepodléhali módním trendů. Ve skutečnosti potřebujete najít to, co funguje u vás,“ míní hvězda reality show The Rich Kids of Beverly Hills.

E.J. Johnson ve 14 letech řekl kamarádům a pak i rodičům, že je gay. Magic Johnson, který je považovaný za jednoho z nejlepších basketbalistů všech dob a který v roce 1991 jako první světově proslulý sportovec přiznal, že je HIV pozitivní, i jeho manželka Cookie se s homosexualitou syna bez problémů vyrovnali.