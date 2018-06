Syn Magica Johnsona: Přemýšlel jsem o změně pohlaví, ale nechci to

„Samozřejmě, že jsem o tom přemýšlel. Říkal jsem si: Chci změnu pohlaví? Je to něco, co bych udělal? Ale nemám pocit, že by mi v tomto ohledu něco chybělo. Necítím potřebu to udělat,“ řekl E.J. Johnson terapeutce v novém dílu své show EJNYC.

Kromě toho, že se hodně mluví o Caitlyn Jennerové, lidé se Johnsona na změnu pohlaví ptali i proto, že rád nosí ženské šaty, boty na vysokém podpatku a kabelky.

Často ho také přirovnávají k nevlastní dceři Caitlyn Jennerové Kim Kardashianové. E.J. totiž často nosí podobné věci jako profesionální celebrita.

„Je mi jedno, že mě srovnávají se ženskými celebritami. Myslím, že je to čest. Nechtěl bych být porovnán s nějakým náhodným chlapem ve smokingu, zatímco já mám na sobě krajkový overal. Vždyť to nedává smysl,“ prohlásil E.J.

Když mu bylo 14 let, řekl o své homosexuální orientaci nejdříve kamarádům a pak také rodičům. Magic Johnson, který je považován za jednoho z nejlepších basketbalistů všech dob a který v roce 1991 jako první světově proslulý sportovec přiznal, že je HIV pozitivní, i jeho manželka Cookie se s tím bez problémů vyrovnali.