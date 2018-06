Syn Luďka Soboty: Jsem mamánek a naštěstí nevypadám jako táta

"Po mámě jsem asi víc temperamentní a možná i vzhledově jsem víc po ní, naštěstí," prohlásil v žertu Ladislav Sobota, jenž má z otcova prvního manželství nevlastního staršího bratra Roberta (50), který je naopak jejich otci hodně podobný.

"Jasně, že jsem mamánek. Máma je někdy na mé přítelkyně kritická, ale je hodná," dodal.

Jak už to bývá, jeho otec, kterého proslavily hlavně komediální role, ovšem doma vtipy nehýří. Potvrdila to také hercova druhá manželka Adriena.

"Luděk je introvert, což je neuvěřitelný, že dělá toto povolání. Ale myslím, že většina dobrých komiků jsou introverti a mají nějaký dar, že dokážou takto bavit lidi," prohlásila.

Přestože se Luděk Sobota, s nímž žije už 33 let, snaží být romantikem, moc mu to prý nejde. "Pro mě je největší romantika možná, když s ním sedím na zahradě a on dobře poseká trávu, protože to je jediné, co Luděk dělá, a dáme si víno," dodala Adriena Sobotová.